Taşlı Sopalı Dehşet! Havladı Diye Köpeğe Saldırdı
Amasya’da bir saldırgan bir köpeğe havladığı için dehşeti yaşattı. Köpeğe taşla saldıran kişi, bununla yetinmeyip sopayla kovaladı. Şiddete uğrayan köpek kaçmaya çalışırken, korkunç saldırı anı kameralara yansıdı.
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Hayvana şiddetin son adresi Amasya oldu. Amasya’da Akbilek Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında sokakta yürüyen kimliği belirsiz kişi, havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle bir köpeğe korkunç bir saldırı gerçekleştirdi.
TAŞLA SOPAYLA SALDIRDI
Saldırgan yerden aldığı taşı köpeğe fırlattı, ardından da sopayla vurmaya başladı. Köpeğe saldıran kişi saldırısına devam ederken korku dolu o anlar kameralara yansıdı.
Köpeğe yapılan saldırıya tepki gösteren mahalleli, saldırganın yakalanıp cezalandırmasını talep etti.
Kaynak: DHA
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