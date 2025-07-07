Taşlı Sopalı Dehşet! Havladı Diye Köpeğe Saldırdı

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Hayvana şiddetin son adresi Amasya oldu. Amasya’da Akbilek Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında sokakta yürüyen kimliği belirsiz kişi, havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle bir köpeğe korkunç bir saldırı gerçekleştirdi.

TAŞLA SOPAYLA SALDIRDI

Saldırgan yerden aldığı taşı köpeğe fırlattı, ardından da sopayla vurmaya başladı. Köpeğe saldıran kişi saldırısına devam ederken korku dolu o anlar kameralara yansıdı.

Köpeğe yapılan saldırıya tepki gösteren mahalleli, saldırganın yakalanıp cezalandırmasını talep etti.

Kaynak: DHA