15 Temmuz Şehitleri İBB Önünde Anıldı

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 15 Temmuz’un yıl dönümünde Saraçhane’de düzenlenen anma töreninde konuştu. Aslan, “15 Temmuz 2016, ülkemizin demokrasi tarihine hiç yakışmayan, en karanlık günlerden biriydi. Allah bizlere bir daha benzer karanlık günleri yaşatmasın." dedi.

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15 Temmuz Şehitleri İBB Önünde Anıldı
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15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde yaşamını yitiren şehitler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Saraçhane’deki merkez binası önünde düzenlenen törenle anıldı. “Şehitler Panosu” önünde yapılan törene İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın yanı sıra İBB Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve belediye bürokratları katıldı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, anma töreninde yaptığı konuşmaya, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamını ileterek başladı. “Silivri’de aylardır haksız yere tutulan cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul’un seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamıdır bu.” diyen Aslan, İmamoğlu’nun dualarıyla halkın yanında olduğunu söyledi.

15 Temmuz Şehitleri İBB Önünde Anıldı - Resim : 1

“15 Temmuz 2016, ülkemizin demokrasi tarihine hiç yakışmayan, en karanlık günlerden biriydi” diyen Aslan, Türk milletinin o gece gösterdiği direnişi vurguladı. “Egemenliğini kimseye teslim etmeyeceğini bir kez daha gösterdi.” diyen Aslan, Saraçhane’de halkın büyük bir direniş sergilediğini hatırlattı.

13 KİŞİ ŞEHİT OLDU

İBB binasının işgali sırasında 13 vatandaşın şehit olduğunu hatırlatan Aslan, “Bu anıta her baktığımızda egemenliğimizin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz.” diyerek Saraçhane’deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın önemine dikkat çekti. Aslan, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünü hatırlatattı ve demokrasinin temel ihtiyaçlardan biri olduğunu vurguladı. Aslan, “Demokrasinin olmadığı yerde; refah, güvenlik, adalet ve kalkınma olmaz" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bu yüzden demokrasimize sahip çıkmaya, milletimizin iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. En zor zamanlarımızda bizlere Cumhuriyetimiz yol gösterecek, yolumuzu her zaman Cumhuriyetimiz aydınlatacak. 15 Temmuz’un kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Gazilerimize de minnetlerimi sunuyorum. Allah bizlere bir daha benzer karanlık günleri yaşatmasın diyorum.”

15 Temmuz Şehitleri İBB Önünde Anıldı - Resim : 2

Törende, tüm şehitler için dualar edildi. Anma, protokol üyelerinin “Şehitler Panosu”na karanfil bırakmasıyla sona erdi.

15 Temmuz şehitleri, Edirnekapı’daki “15 Temmuz Demokrasi Şehitliği”nde de anıldı. İstanbul Valiliği tarafından organize edilen anma töreninde; Vali Davut Gül, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tökel, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile birlikte çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Dualarla başlayan Edirnekapı’daki anma, şehit kabirlerinin dolaşılması ve mezarlara karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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