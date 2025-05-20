TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras İlk Kez Hakim Karşısında

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras, 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşması nedeniyle 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından yargılandıkları davanın ilk duruşması için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Aras ve Turan'ın yargılandıkları davanın duruşması İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinde devam ediyor..

'AYLIK GELİRİM 900 BİN LİRA'

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Arif Aras, aylık gelirinin 900 bin lira olduğunu belirtti. Aras, hakimlikteki savunmasında "İlk defa mahkeme huzurunda bulunuyorum. Bahsedilen suçlama delilsiz ve dayanaksızdır. 38 yıldır aynı kurumda çalışmama rağmen, adresim sabit olmasına rağmen, polis eşliğinde zorla getirildim. Üzerine atılı suçlamalar düşünce özgürlüğü kapsamındadır. Derneğin tüzüğü hukuka uygun şekilde düzenlenmiştir. Bu derneğin konseyi yılda belirli aralıklarla 3 defa toplanmaktadır. Yılda 3 kez konuşma hakkım var. Yargılamaya konu edilen konuşmayı başkanlık sıfatıyla 12 Şubat'ta yaptım. Benim söylediklerim başı sonu kırpılmıştır. Yaptığım konuşma, olağan faaliyet içerisindedir. Başka bir amacı yoktur. TÜSİAD tarafından hazırlanan öneriler başlıklı kitapçıkların açıklamasıdır. Konuşmamda liyakat ile hukuka duyulan güvenin arttırılmasını vurguladım" ifadelerini kullandı.

'BU İŞLEMLER YABANCI YATIRIMCILARI ETKİLİYOR'

"Hukuktan kastım vergi, gümrük, ticaret ve bankacılık tanımından ibaret değildir” diyen Aras, şunları söyledi: ”Hukukun tanımına, kişilerin tanımına etki eden gerek sosyal, gerek yazılı kuralların öngörülebilir şekilde uygulandığı da dahildir. Ekonomi hukuk ile şekillenmektedir. Piyasalarda oluşan faizler ve döviz kurlarındaki hareketler buna örnektir. Beklenti ve ön görülerin referans noktası ise yaşananlardır. Bu nedenle ekonomi alanı toplumda karşılığı olan olgu ile dahildir. Açıkladığım bu hususlarla ekonomi alanında yapmış olduğum dava konusu konuşmada, hukuk ve politikadan ayrı düşünülemeyeceğini vurguladım. Bu yüzden bana, 'Neden bu şekilde konuşma yaptın?' sorusunun yöneltilmesi doğru değildir. Yargılamanın bu şekilde yapılması doğru değildir. İddianamede, konuşmalarımın önü ve arkası kesilerek, suç işlediğim söylenmektedir. İnsanlar hukukun üstünlüğünü, tutuklama ve gözaltı olarak görüyor. Bu işlemler yabancı yatırımcılar ve yabancı basına da bilgi notu olarak iletilerek, yatırımcılara etkisi oluyor" diye konuştu.

Duruşma, tutuksuz sanık Orhan Turan'ın savunması ile devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, iki ismin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulunduğu öne sürüldü. İddianamede, şüphelilerin içeriğini bilmedikleri siyasi, hukuki ve idari konularla ilgili değerlendirmeler yaparak, ülkede hukuki güvenliğin zedelendiği ve vatandaşların devlete olan güveninin sarsıldığı yönünde ifadelerde bulundukları belirtildi. Bu açıklamaların toplumda huzursuzluk oluşturduğu, tutuklama ve kayyum atama gibi uygulamaların hukuka aykırı olduğu yönündeki söylemlerin ise güveni sarstığı ve kamuoyunu etkilediği iddia edildi.

Şüphelilerin, görev aldıkları ekonomik konumları ve TÜSİAD’daki başkanlık pozisyonlarını kullanarak bu açıklamaları yaptıkları ifade edilen iddianamede, her iki isim hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca, Aras ve Turan hakkında ayrı bir dosyada "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla da işlem yapıldığı ve bu suçtan en az 50 gün adli para cezası talep edildiği öğrenildi. Her iki suçlamaya ilişkin hazırlanan iddianameler, aralarındaki bağlantı gerekçesiyle birleştirildi.