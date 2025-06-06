Hastanedeki Büyük Vurgunu İhbar Eden Hemşire İşinden Oldu

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Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde, koroner anjiyo işlemlerinde kullanılmak üzere yurt dışından temin edilen bin adet katater telin 600'ünün kaybolduğu ortaya çıktı. İddialara göre, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı, bu tıbbi malzemeleri kendi aracıyla hastane dışına çıkardı ve bazı özel hastanelere sattı. Söz konusu teller, devlet ihalesiyle tedarik edilmişti.

HEMŞİRE ORTAYA ÇIKARDI

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, kayıp malzemeler, sistemde kayıtlı olmasına rağmen depoda bulunamayınca bir hemşirenin dikkatini çekti. Durumu hastane yönetimine ileten hemşire, olayın büyümesinden endişelenen yöneticiler tarafından önce ifadesi alındı, ardından görevinden uzaklaştırıldı. Yaşananlara tepki gösteren hemşire, resmi tutanağı sosyal medyada paylaştı ve sinir krizi geçirerek gözyaşları içinde evine döndü.

'STOKTAN YAVAŞ YAVAŞ DÜŞÜRÜN'

İddialara göre, katater tellerini kaçıran kişi, sistem üzerinde herhangi bir şüphe oluşturmamak için stoktan kademeli olarak düşülmesini talep etti. Hemşire ifadesinde, depo görevlisinden ürün istediğinde yeterli tel bulunmadığını öğrenince konuyu araştırdığını belirtti. Daha önce de 500 telin benzer şekilde kaybolduğu ve olayın üzerinin kapatıldığı öne sürüldü.

30 Mayıs 2025 tarihli ifade tutanağında, hemşire tüm gelişmeleri detaylı bir şekilde aktardı. Olayda ismi geçen personelin adını verdiği tutanakta, bir başka hemşireden aldığı bilgi doğrultusunda 600 telin bir yönetici tarafından araçla dışarı çıkarıldığını ifade etti. Ayrıca, söz konusu yöneticinin ürünleri sistemden yavaş yavaş düşürmeyi planladığı belirtildi.

TUTANAK ORTAYA ÇIKTI

Görevinden uzaklaştırılan hemşirenin, adli süreci başlatmak üzere CİMER ve savcılığa şikayette bulunacağı bildirildi. Şikayette bulunan hemşirenin 30 Mayıs 2025’te alınan ifade tutanağında olay şu şekilde anlatıldı:

“26 Mayıs 2025 tarihinde depo görevlisi H.G’den 2’şer kutu tel dağıtılmasını istedim, bana elinde yeteri kadar tel olmadığını iletti. Ancak bin adet tel daha yeni alınmıştı. Hemşire E. ile görüştüm ve 600 adet telin Ç. Bey tarafından özel aracına konularak başka hastanelere gönderildiğini öğrendim. Ç. Bey bu tellerin stoktan yavaş yavaş düşülmesini istemiş, durumu başhekimliğe bildirdim.”

Kaynak: Sözcü