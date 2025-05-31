İşe Gider Gibi Hırsızlığa Gitti! 20 Milyonluk Vurgun Yaptı... Detaylar Şoke Etti

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), son hırsızlık olayıyla yakalanan Şükrü A.'nın 7 ay içinde toplam 140 hırsızlık gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelinin özellikle Eylül 2024’te kapatılan bir fabrika binasında düzenli olarak hırsızlık yaptığı, fabrikadan kapı, pencere, kalorifer peteği, kablo ve musluk gibi birçok malzemeyi çaldığı belirlendi. JASAT ekipleri, Şükrü A.'nın kiralık araçlar kullanarak hırsızlıkları gerçekleştirdiğini açıkladı.

20 MİLYONLUK VURGUN

Şükrü A.’nın 7 aylık hırsızlıkları sonucu yaklaşık 20 milyon TL’lik haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Fabrika yetkililerinin kontrol amaçlı geldiklerinde boş ve soyguna uğramış bir bina ile karşılaşmaları üzerine operasyon başlatıldı. Zanlı, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ayrıca, Şükrü A.'nın daha önce hırsızlık ve borç ödeme şartlarını ihlal etmek gibi suçlardan toplam 8 sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi. JASAT ekipleri, suç örgütünün diğer üyelerini ve olası bağlantılarını araştırmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA