Kredi Vaadiyle 5 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar!

Sakarya'da kendisini KOSGEB'de çalışan memur olarak tanıtarak birçok il ve ilçede KOSGEB kredisi çıkarma vaadiyle 20 kişiyi bir yılda toplamda 5 milyon lira dolandırılan çete yakalandı. Sakarya'da 5, Bolu'da 1 ve Düzce'de 1 olmak üzere toplamda 7 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı.

2 KİŞİ SERBEST

Yapılan aramalarda, birçok dijital materyal ve ziynet eşyalar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ayrıca, jandarma ekiplerinin tespit edilen yeni mağdur ve şüpheliler ile ilgili çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA