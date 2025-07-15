Avcılar’da 'Pes' Dedirten Hırsızlık! Dondurma Çalarken Yakalandı, İkinci Kez Çaldı

Avcılar’da bir kadın, market önündeki dondurma dolabından üç kutu dondurma çaldı. İş yeri sahibi uyarınca ürünlerin bir kısmı geri alındı ancak kadın, tekrar dolaba yönelip bir kutu daha dondurma çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul Avcılar’da yaşanan olayda, bir kadın gündüz saatlerinde bir marketin önünde bulunan dondurma dolabını hedef aldı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki marketin önünden geçen kadın, dolabın kapağını açarak üç kutu dondurmayı elindeki poşete koydu.

İKİNCİ KEZ ÇALDI

Kadının hareketlerini fark eden iş yeri sahibi, kadını durdurarak yanına çağırdı. Market sahibi, kadının çantasındaki iki kutu dondurmayı geri aldı. Ancak uyarılmasına rağmen dolaptan uzaklaşmayan kadın, market sahibinin içeri yönelmesini fırsat bilerek tekrar dondurma dolabının kapağını açtı. Poşetine bir kutu dondurma daha koyarak bölgeden uzaklaştı.

Tüm bu anlar, marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadının rahat tavırları ve uyarıya rağmen dondurma almaya devam etmesi dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Avcılar Hırsızlık
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