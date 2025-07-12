Görenler Şoke Oldu: 'Vurulma' Mizanseniyle Evlilik Teklifi Karakolda Bitti

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Adana’da sıradışı bir evlilik teklifi mizansenle karakolda bitti. 29 yaşındaki Şakir Karakaya, 14 yıllık sevgilisi Nazlı Gümüş’e unutulmaz bir teklif yapmak için arkadaşlarıyla birlikte Çukurova ilçesindeki bir mesire alanında senaryo hazırladı. Karakaya, motosikletli bir kişiyle kavga eder gibi yapıp ardından silahla vurulmuş gibi yere yattı. Gıda boyasıyla üzerini kana bulayan Karakaya'nın yardımına koşan Gümüş, o sırada cebinden yüzük çıkaran sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Şaşkınlıktan neye uğradığını şaşıran genç kadın, "Evet" dedi.

Ancak çiftin romantik planı, beklenmedik bir şekilde karakolda son buldu. Organizasyon sırasında patlatılan torpilin sesi, çevredeki vatandaşlar tarafından silah sanılınca olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Kısa sürede gelen polisler, çifti ve arkadaşlarını karakola götürerek ifadelerini aldı. Herkesin ifadesi alındıktan sonra, olayın bir evlilik teklifi organizasyonu olduğu anlaşıldı ve çift serbest bırakıldı.

'ADRENALİN DOLU EVLİLİK TEKLİFİ İSTEDİ'

Şakir Karakaya, olay sonrası yaptığı açıklamada, sevgilisinin adrenalin dolu bir teklif hayal ettiğini ve bunu gerçekleştirmek istediğini söyledi. “Nazlı benim 14 yıllık sevgilim, çocukluk aşkım. Çocukluktan beri romantik bir evlilik teklifi istemedi. Adrenalin olsun, korku olsun istedi. Ben de böyle bir plan düşündüm” diyen Karakaya, torpil sesinin gerçek silah sanıldığını ve karakola bu nedenle götürüldüklerini anlattı.

'HEP HAYALİMDİ'

Nazlı Gümüş ise her ne kadar karakolla sonuçlanmış olsa da teklifin tam da hayalini kurduğu gibi olduğunu belirtti. "Yaşadığımız kötü bir durumdu ama hep hayalim olan bir evlilik teklifi aldım. Çok mutluyum. İyi ki evet" diyerek yaşadığı duyguyu paylaştı.

Kaynak: İHA