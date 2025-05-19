Şampiyonluk Kutlamasında Sürpriz Evlilik Teklifi

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray’ın şampiyonluğu garantilemesinin ardından Fethiye'de yapılan kutlamalar renkli anlara sahne oldu. Beşkaza Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar coşku içinde zaferi kutlarken, Galatasaray taraftarı Cem Ateş kalabalığın ortasında sevgilisi Selen Maya Arıcı’ya sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.

Büyük bir şaşkınlık yaşayan genç kadın, mikrofonla taraftarlara dönerek "Evet diyeyim mi?" diye sordu. Tribünleri aratmayan tezahüratlar ve alkışlar arasında Arıcı, teklife "Evet" yanıtını verdi. Çevredeki taraftarlar çifti alkışlayarak tebrik etti. Galatasaray bayrakları ve meşaleler eşliğinde kutlamalar, hem şampiyonluk hem de bu özel anı ile birlikte uzun süre devam etti.

Kaynak: DHA