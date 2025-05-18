Tuvalet Kağıtları Tarihe Karışıyor

Avrupa’da hijyen anlayışında dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Uzmanların son dönemde yaptığı açıklamalar, tuvalet kağıdının hijyen açısından yetersiz kaldığını ve artık suyla temizlik sağlayan yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini ortaya koydu. Türk kültüründe uzun süredir yer alan bu alışkanlık, Avrupa’da da giderek yaygınlaşmaya başladı.

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Tuvalet Kağıtları Tarihe Karışıyor

Japonya merkezli bilimsel çalışmalarda, bide kullanımının yalnızca konfor değil, sağlık açısından da çok daha faydalı olduğu ifade ediliyor. Su ve Sağlık isimli dergide yayımlanan araştırmalara göre, bide kullanan kişilerin ellerinde, tuvalet kâğıdı kullananlara kıyasla on kat daha az zararlı bakteri tespit edildi.

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TEHLİKELİ BAKTERİLERE KARŞI YETERSİZ KORUMA SAĞLIYOR

Avrupa ve ABD’de yaygın olan tuvalet kağıdı kullanımının, ciddi sağlık riskleri doğurabileceği vurgulanıyor. Özellikle Clostridioides difficile (C. difficile) adı verilen bakteri, hijyenin yetersiz olması halinde hızla yayılabiliyor. ABD'de her yıl yaklaşık 500 bin kişinin bu bakteriden kaynaklanan enfeksiyona yakalandığı, bu vakaların çoğunun yaşlı bakım evlerinde görüldüğü belirtiliyor. C. difficile enfeksiyonlarının ise yılda 15 ila 30 bin arasında can kaybına yol açtığı bildiriliyor.

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KAĞIT SEÇİMİ VE KULLANIMI ÖNEMLİ

Bazı sağlık uzmanları ise tuvalet kağıdının tamamen terk edilmesi yerine doğru şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor. Kalitesiz ve ince dokulu kağıtların ciltte tahrişe, yaralara ve hatta hemoroide neden olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca yanlış silme teknikleri de enfeksiyon riskini artırabiliyor.

UZMANLARDAN TEMİZLİK ÖNERİSİ

Dermatologlar ve hijyen uzmanları, yumuşak, dayanıklı ve emici özellikte tuvalet kağıtlarının tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Kağıdın cilde sürtülerek kullanılmaması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, silme yerine tamponlama yöntemiyle nazik temizlik yapılmasının daha sağlıklı olduğunu ifade ediyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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