Sanayi Ustaları Uyardı: Bu Hata Hem Canınızı Tehlikeye Atıyor Hem Yakıt Tüketimini 2 Katına Çıkarıyor

LASTİK BASINCI MEVSİME GÖRE AYARLANMALI

Bir diğer önemli konu ise lastik hava basıncı. Hava sıcaklıklarındaki artış, lastik içerisindeki basıncın yükselmesine neden oluyor. Bu durum sürüş güvenliğini tehlikeye atabilirken, dengesiz yol tutuşu ve ani patlama risklerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, her ay düzenli basınç kontrolü yapılması gerektiğini, ancak özellikle Mayıs ayında bu kontrolün kritik olduğunu vurguluyor.