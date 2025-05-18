Sanayi Ustaları Uyardı: Bu Hata Hem Canınızı Tehlikeye Atıyor Hem Yakıt Tüketimini 2 Katına Çıkarıyor
Havaların ısınmasıyla birlikte araç bakımı yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, bahar aylarında sürücülerin ihmal etmemesi gereken hayati bir noktaya dikkat çekerek, lastik hava basıncı ve yazlık lastik geçişinin önemini vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Oto bakım uzmanları, kış lastiklerinin yaz aylarında kullanılması durumunda fren mesafesinin uzadığını, yol tutuşunun zayıfladığını ve yakıt tüketiminin arttığını belirtiyor. Sıcak havalarda bu lastikler aşırı sürtünmeye neden olarak hem maliyetleri yükseltiyor hem de güvenlik riskleri oluşturuyor. Bu nedenle, yazlık lastiklere geçişin geciktirilmemesi tavsiye ediliyor.
LASTİK BASINCI MEVSİME GÖRE AYARLANMALI
Bir diğer önemli konu ise lastik hava basıncı. Hava sıcaklıklarındaki artış, lastik içerisindeki basıncın yükselmesine neden oluyor. Bu durum sürüş güvenliğini tehlikeye atabilirken, dengesiz yol tutuşu ve ani patlama risklerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, her ay düzenli basınç kontrolü yapılması gerektiğini, ancak özellikle Mayıs ayında bu kontrolün kritik olduğunu vurguluyor.
KLİMA VE ANTİFRİZ KONTROLÜ ÖNEMLİ
Araç içi konforun olmazsa olmazı olan klima sistemleri de sıcak havalarda kontrol edilmeli. Polen filtresi değişimi ve klima gazı seviyesi, hem sağlık açısından hem de sürüş kalitesi bakımından önemli unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca yaz aylarında antifrizin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Donma riski azalsa da, eksik antifriz motorun aşırı ısınmasına neden olabiliyor.