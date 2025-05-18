Türkiye'de Satışları Düşen Otomotiv Devinden Büyük İndirim: 400 Bin Lira Birden Düşürdü

GİRİŞ PAKET BU FİYATA DEĞER Mİ?

Her ne kadar bu indirim dikkate değer olsa da, Life paketin Polo ailesinin en temel donanım seviyesi olduğu unutulmamalı. 1.4 milyon TL’lik bu bedelin, giriş seviyesinde bir B segment araca ödenip ödenmeyeceği ise otomobil tutkunlarının takdirine kalıyor.