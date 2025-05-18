Türkiye'de Satışları Düşen Otomotiv Devinden Büyük İndirim: 400 Bin Lira Birden Düşürdü
Yüksek fiyat politikası nedeniyle satışları düşen Volkswagen, Polo modelinde dikkat çeken indirime gitti.
Kaynak: Haber Merkezi
Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye pazarında uyguladığı yüksek fiyat stratejisinin etkilerini görmeye başladı. Özellikle Polo modelinde yaşanan satış düşüşü sonrası markanın, fiyat politikasında geri adım attığı gözlemleniyor. Bayilerdeki yoğun stokların da etkisiyle, Polo için liste fiyatı üzerinden önemli bir indirim sunulmaya başlandı.
FİYATLAR 1 YILDA 2'YE KATLANDI
Geçtiğimiz yıl otomatik vitesli Life donanım seviyesine sahip bir Volkswagen Polo, yaklaşık 950 bin TL'den satışa sunuluyordu. Ancak son bir yıl içinde neredeyse her ay yapılan zamlarla birlikte bu modelin fiyatı 1.8 milyon TL sınırına dayandı.
TESLA'YA ALTERNATİF OLDU
Bu fiyat seviyesi, tüketicinin seçeneklerini ciddi biçimde genişletiyor. 1.8 milyon TL bütçeyle yalnızca Polo değil, elektrikli araç segmentinde yer alan Tesla Model Y gibi yüksek donanımlı modeller de ulaşılabilir hale geliyor. Bu da Polo’ya olan talebin düşmesine neden oluyor.
BAYİLER STOK ERİTMEYE ÇALIŞIYOR
Showroomlarda birçok Polo modelinin farklı renk ve donanım seçenekleriyle hazır halde bekletildiği görülüyor. Satışlardaki daralma nedeniyle araçlar ellerde kalınca, Volkswagen Türkiye fiyatlarda indirime gitmek zorunda kaldı.
400 BİN LİRA İNDİRİME GİDİLDİ
İstanbul’daki bazı yetkili bayilerde, 2024 model, sıfır kilometre, DSG şanzımanlı Life paket Volkswagen Polo için 1.4 milyon TL gibi kampanyalı fiyatlar sunuluyor. Bu da liste fiyatı üzerinden yaklaşık 400 bin TL’lik bir indirime karşılık geliyor.
GİRİŞ PAKET BU FİYATA DEĞER Mİ?
Her ne kadar bu indirim dikkate değer olsa da, Life paketin Polo ailesinin en temel donanım seviyesi olduğu unutulmamalı. 1.4 milyon TL’lik bu bedelin, giriş seviyesinde bir B segment araca ödenip ödenmeyeceği ise otomobil tutkunlarının takdirine kalıyor.