Uzmanı Açıkladı: Yorgunken Bile Uyuyamıyor Musunuz? İşte İki Dakikada Mışıl Mışıl Uyutan Yöntem

Uykusuzluk, modern yaşamın en yaygın sorunlarından biri. Kendinizi bitkin hissettiğiniz halde gözlerinizi kapattığınızda düşünceleriniz susmuyorsa, basit ama etkili bir yöntemle bu kısır döngüyü kırabilirsiniz.

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Uzmanı Açıkladı: Yorgunken Bile Uyuyamıyor Musunuz? İşte İki Dakikada Mışıl Mışıl Uyutan Yöntem

Cerrah ve sosyal medya fenomeni Dr. Karan Raj’a göre, her üç kişiden biri düzenli olarak uykusuzlukla mücadele ediyor. Hatta insanların yüzde 10'dan fazlası, uyuyabilmek için uyku ilacı ya da alkol gibi yöntemlere başvuruyor. Dr. Raj, sosyal medyada sık sık tıbbi efsaneleri çürütüyor ve pratik tavsiyeler veriyor. Bu kez ise gece boyunca zihni susturmanın ve uykuya geçişi kolaylaştırmanın basit bir yolunu paylaşıyor.

Uzmanı Açıkladı: Yorgunken Bile Uyuyamıyor Musunuz? İşte İki Dakikada Mışıl Mışıl Uyutan Yöntem - Resim : 1

BİLİŞSEL KARIŞTIRMA YÖNTEMİ

Yatağa yattığınızda zihninizin geçmiş deneyimler, içsel diyaloglar ya da endişe verici senaryolar arasında gidip geldiğini fark ediyorsanız yalnız değilsiniz. Bu tür düşünce kalıpları, uykuya geçişi zorlaştıran stres tepkilerini tetikleyebilir. Uyumaya çalıştıkça zihniniz daha da aktif hale gelir ve bu durum uykuyu sizden uzaklaştırabilir.

Dr. Raj’ın önerdiği “bilişsel karıştırma” yöntemi, bu içsel gevezeliği susturmanın etkili bir yolu. Teknik oldukça basit: Rastgele bir kelime seçin; örneğin “uyku”. Daha sonra bu kelimenin her harfiyle başlayan yeni kelimeler üretin. “U” için “uçurtma”, “Y” için “yastık”, “K” için “kavun” gibi. Bu oyunu zihniniz yeni kelime bulmakta zorlanana kadar sürdürün.

Uzmanı Açıkladı: Yorgunken Bile Uyuyamıyor Musunuz? İşte İki Dakikada Mışıl Mışıl Uyutan Yöntem - Resim : 2

Dr. Raj, yalnızca kelimeleri düşünmenin değil, aynı zamanda onları zihninizde görselleştirmenin de çok önemli olduğunu vurguluyor. Yani “uçurtma” dediğinizde, onu gökyüzünde süzülen bir şekilde hayal etmelisiniz. Bu zihinsel egzersiz, düşünce yoğunluğunu dağıtıyor.

Pek çok kullanıcı, bu yöntemi denedikten sonra olumlu geri dönüşlerde bulunmuş. Kelime üretme ve hayal etme sürecine odaklanmak, endişe verici düşüncelerin zihne sızmasını zorlaştırıyor. Zihin bir süre sonra yoruluyor ve farkında olmadan uykuya dalıyorsunuz.

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Kaynak: Haber Merkezi

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