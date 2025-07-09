Yaz Aylarının Vazgeçilmezinde Büyük Risk! Yerken Bir Daha Düşünün

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Yaz aylarında serinlemek için sıkça tercih edilen dondurma, yanlış üretim ve saklama koşullarında sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazlı Nur Aslan Çin, hazır dondurmalardaki renklendirici ve koruyucu gibi gıda katkı maddelerinin aşırı tüketiminin, mental sağlık sorunları, kalp damar hastalıkları ve diyabet gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabileceğini vurguladı.

'AÇIKTA SATILAN DONDURMALAR TÜKETİLMEMELİ'

Çin, vatandaşlara güvenilir satıcılardan, içeriği bilinen dondurmaları tercih etmeleri çağrısında bulundu.Doç. Dr. Çin, dondurma alırken ambalajın sağlam olmasına ve ürünün saklandığı dolabın uygun ısı derecesinde tutulmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. “Açıkta satılan, ambalajı zarar görmüş veya içeriği bilinmeyen dondurmalar tüketilmemeli. Kullanılan sütün kaynağı bilinmeli ve güvenilir satıcılar tercih edilmeli” diyen Çin, sokakta açık şekilde satılan dondurmalardan uzak durulmasını önerdi.

NELER YAPILABİLİR?

Evde dondurma yapmak isteyenler için de öneriler sunan Çin, “Dondurulmuş meyveler ve yoğurt kullanılarak, şeker eklemeden evde sağlıklı dondurma yapılabilir. Süt pastörize edilmeli, şeker yerine elma suyu veya hurma konsantresi gibi doğal tatlandırıcılar tercih edilmeli” dedi. Uzman, katkı maddelerinin miktarının sağlık açısından kritik olduğunu vurgulayarak, özellikle çocuklara dondurma alırken dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: DHA