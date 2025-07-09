Kastamonu’da 10 Adet Silah Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

Kastamonu’da temin ettiği ruhsatsız silahları satan şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 10 adet silah ele geçirildi.

Kastamonu’da 10 Adet Silah Ele Geçirildi, 1 Gözaltı
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasadışı yollardan temin ettiği silahları piyasaya sunduğu belirlenen K.K. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahsın Merkez ilçedeki evinde ve iş yerinde yapılan aramada 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile tabanca fişeği ele geçirildi. Konula ilgili gözaltına alınan K.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

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