Kastamonu’da 10 Adet Silah Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasadışı yollardan temin ettiği silahları piyasaya sunduğu belirlenen K.K. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahsın Merkez ilçedeki evinde ve iş yerinde yapılan aramada 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile tabanca fişeği ele geçirildi. Konula ilgili gözaltına alınan K.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA