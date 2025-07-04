Akaryakıt İstasyonunda Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Kayseri'de saat 12.00 sularında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda, aralarında husumet bulunan Suriyeli iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede şiddetli kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tüfek, bıçak ve sopalarla saldırdı. Çıkan arbedede A.E. ve M.E. adlı iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA