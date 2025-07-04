Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası! 8 Kişi Yaralandı

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Kaza, saat 13.00 civarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 38 ADZ 159 plakalı TIR ile E.Ö. idaresindeki 38 AED 760 plakalı halk otobüsü ve D.D.'nin kullandığı 38 AKL 502 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, tramvay yoluna girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil ve otobüs sürücüleri ile otobüste yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA