Aydın'da 74 Günlük Takip Sonucunda Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Gözaltı

Aydın’ın Söke ilçesinde izinsiz şekilde arkeolojik kazı ve araştırma yaptığı tespit edilen 5 kişi, 74 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Aydın'da 74 Günlük Takip Sonucunda Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Gözaltı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 21 Nisan’da başlattığı soruşturma çerçevesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen şüphelileri adım adım izledi. Yaklaşık iki buçuk ay süren takip sonucunda şüphelilerin adresleri tespit edildi ve sabah saatlerinde 6 farklı noktaya eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyon sonucu gözaltına alınan 5 kişinin evlerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 1 sütun parçası, 14 adet sikke, 7 obje, 5 metal dedektör, 2 av tüfeği, 3 tabanca, 31 av tüfeği fişeği ve 360 tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği değerlendiriliyor.

Elde edilen tarihi eserlerin, jandarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Arkeoloji Müzesi'ne teslim edileceği açıklandı. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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