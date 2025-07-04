Cami Lojmanında Korkutan Alevler! Kül Oldu
Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki bir cami lojmanında prizden kaynaklı yangın çıktı. Alevler söndürüldü, ev küle döndü.
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Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Hemitler Mahallesi Taşkesti beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami lojmanındaki prizden kaynaklı olarak yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Taşkesti Belediyesi İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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