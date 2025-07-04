Adıyaman'da Trafik Kazası! 4 Kişi Yaralandı

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Adıyaman’ın Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'nde yaşanan kazada, Mehmet K. yönetimindeki 02 DF 836 plakalı hafif ticari araç ile Cemil K. idaresindeki 02 AFJ 233 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü ile araçlardaki Arzu K. ve Zeynep K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Besni Devlet Hastanesi’ne sevk ederek tedavi altına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA