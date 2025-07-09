Evlilik Çetesinden Kurnaz Plan! En Mutlu Günü Kabusa Çeviren Oyun İfşa Oldu… Aralarında Memurlar da Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’da yapılan bir ihbar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nı harekete geçirdi. Bir kişi gittiği nikah dairesinde görevli memur tarafından yabancı uyruklu bir kadınla evlendirilmek için kendisinden yüklü miktarda para istendiği iddia etti.

PARA KARŞILIĞI NİKAH

Ekipler tarafından yapılan incelemede bir çetenin vize süresi dolmuş Fas vatandaşı kadınları para karşılığında düzenledikleri sahte belgeler aracılığıyla Türk erkeklerle evlendirdiği ortaya çıktı.

ARALARINDA 10 MEMUR DA VAR

9 ayrı ilçe belediyesinde görevli 10 evlendirme memurun da içinde yer aldığı 30 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE BELGE DÜZENLEMİŞLER

Şebekenin Fas hükümeti tarafından verilmesi gereken evlilik belgesinin sahtesini düzenlendiği tespit edildi. Operasyona ilişkin işlemler sürerken, Faslı kadınların ise Türkiye'den sınır dışı edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA