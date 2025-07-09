Evlilik Çetesinden Kurnaz Plan! En Mutlu Günü Kabusa Çeviren Oyun İfşa Oldu… Aralarında Memurlar da Var

Ankara’da vize süresi dolmuş Fas vatandaşı kadınları para karşılığında düzenledikleri sahte belgeler aracılığıyla Türk erkeklerle evlendirilen çete yakayı ele verdi. Yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Evlilik Çetesinden Kurnaz Plan! En Mutlu Günü Kabusa Çeviren Oyun İfşa Oldu… Aralarında Memurlar da Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’da yapılan bir ihbar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nı harekete geçirdi. Bir kişi gittiği nikah dairesinde görevli memur tarafından yabancı uyruklu bir kadınla evlendirilmek için kendisinden yüklü miktarda para istendiği iddia etti.

Evlilik Çetesinden Kurnaz Plan! En Mutlu Günü Kabusa Çeviren Oyun İfşa Oldu… Aralarında Memurlar da Var - Resim : 1

PARA KARŞILIĞI NİKAH

Ekipler tarafından yapılan incelemede bir çetenin vize süresi dolmuş Fas vatandaşı kadınları para karşılığında düzenledikleri sahte belgeler aracılığıyla Türk erkeklerle evlendirdiği ortaya çıktı.

ARALARINDA 10 MEMUR DA VAR

9 ayrı ilçe belediyesinde görevli 10 evlendirme memurun da içinde yer aldığı 30 şüpheli gözaltına alındı.

Evlilik Çetesinden Kurnaz Plan! En Mutlu Günü Kabusa Çeviren Oyun İfşa Oldu… Aralarında Memurlar da Var - Resim : 2

SAHTE BELGE DÜZENLEMİŞLER

Şebekenin Fas hükümeti tarafından verilmesi gereken evlilik belgesinin sahtesini düzenlendiği tespit edildi. Operasyona ilişkin işlemler sürerken, Faslı kadınların ise Türkiye'den sınır dışı edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Nikah Memuru Ankara
Son Güncelleme:
Temmuz’da Ne Ekilir? Hasat Etmekten Yorulacaksınız Temmuz’da Ne Ekilir? Hasat Etmekten Yorulacaksınız
Drift Denemesi Hüsranla Bitti, Hem Kaza Yaptı Hem Ceza Yedi Drift Denemesi Hüsranla Bitti, Hem Kaza Yaptı Hem Ceza Yedi
Grand Kartal Otel Davasında Üçüncü Gün! Sanıklardan Dikkat Çeken İfadeler Grand Kartal Otel Davasında Üçüncü Gün!
Antep Fıstığının Kabuğunun Şaşırtıcı Faydası Ortaya Çıktı: Duyunca Artık Çöpe Atmayacaksınız Antep Fıstığının Kabuğunun Şaşırtıcı Faydası Ortaya Çıktı: Duyunca Artık Çöpe Atmayacaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler İmralı'daydı... Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'dan Videolu Açıklama Terör Örgütü Lideri Öcalan'dan Yeni Açıklama... Bu Kez Videolu
Bankada Parası Olanlara Kötü Haber! Mevduat Hesaplarındaki Stopaj Oranları Değişti... Bankada Parası Olanlara Kötü Haber
İklim Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Kurallara Uymayana Milyonluk Cezalar Yolda İklim Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Kurallara Uymayana Milyonluk Cezalar Yolda
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon! Gözaltılar Var İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon! Gözaltılar Var
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İfade Verdi: İddialar Temelsiz CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İfade Verdi: İddialar Temelsiz