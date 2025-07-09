Grand Kartal Otel Davasında Üçüncü Gün! Sanıklardan Dikkat Çeken İfadeler

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Bolu'nun kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da yer alan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi meydana gelen büyük yangında 78 kişi yaşamını yitirdi, 133 kişi ise yaralandı. Olayın ardından açılan ve 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması önceki gün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından başlatıldı. Duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonuna taşındı. Dünkü ikinci celsede ise 17 sanığın savunmaları dinlendi.

Sanıkların büyük çoğunluğu kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederken, çeşitli savunmalar ve gerekçeler sundu. İkinci celsenin sonunda Grand Kartal Otel’in genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibinin damadı olan Emir Aras’ın çapraz sorgusu tamamlandı.

Davanın üçüncü oturumu ise bugün sabah saat 09.00 itibarıyla başladı.

1998 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında otelin sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu sanıklar için ağır cezalar talep ediliyor. Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer ve Mehmet Salun’un yanı sıra Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında, her biri için 78 kez “olası kastla öldürme” ve “olası kastla yaralama” suçlarından toplam 1998 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

12.00 OTEL MÜDÜRÜ 'RESEPSİYONİSTİM' DEDİ

Otel Müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz’ın ifadesi mahkemeyi şaşırttı. Yılmaz, "Her ne kadar bana müdürlük unvanı verseler de benim yaptığım iş resepsiyon görevi oldu. Bordrosunda resepsiyonist görevlisi yazan bir çalışanım, otelde hiçbir şekilde yetkim yoktur. Otel aile otelidir, kararları kendileri alır ve kendileri kontrol eder. Otelle alakalı ne gerekiyorsa kendileri belirler. Kendisine koltuk bile aldıramayan müdür mü olur?” dedi.

'OTEL AİLE OTELİ KARARLARI KENDİLERİ ALIR'

Yaklaşık 36 yıl boyunca resepsiyon görevlisi olarak çalıştım. Her ne kadar bana müdürlük unvanı verseler de benim yaptığım iş resepsiyon görevi oldu. Bordrosunda resepsiyonist görevlisi yazan bir çalışanım, otelde hiçbir şekilde yetkim yoktur. Otel aile otelidir, kararları kendileri alır ve kendileri kontrol eder. Otelle alakalı ne gerekiyorsa kendileri belirler. Kendisine koltuk bile aldıramayan müdür mü olur? Bakanlık denetime geldi. odaların kartını alarak denetçilere eşlik ettim, benim denetimde bulunmam bundan ibarettir. Yaklaşık 6 aydır cezaevindeyim. Benim otel müdürlüğüm sadece bir sıfattan ibaretti. Yangın esnasında alarm sesi duymadım, yangın tatbikatı kısa zamanda yapılmadı, denetim işlerinde benim sorumluluğum yoktu. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum"

11.00 'OTELDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI YOKTU'

Sanık Yılmaz, kendisine yöneltilen birçok soruya “bilgim yok” yanıtını verirken, polis ifadesini de reddetti.

Mahkeme Başkanı: Yangın alarmı çalışıyor muydu? Yangın sırasında duydun mu?

Sanık Zeki Yılmaz: Hayır.

Mahkeme Başkanı: Grand Kartal Otel’de çalışan elektrikçi var mıydı?

Sanık Zeki Yılmaz: Sürekli çalışan biri yoktu.

Mahkeme Başkanı: Emir Aras, seni otelin müdürü olarak gösteriyor.

Sanık Zeki Yılmaz: Kayıt üzerinde öyle görünüyor.

Mahkeme Başkanı: Turistik tesis denetim formunda, İl Özel İdaresi’nin belgesinde işyeri sorumlusu olarak senin imzan var.

Sanık Zeki Yılmaz: Ben sadece misafirleri karşılıyorum. Yönetimden kimse olmayınca imza attım.

Mahkeme Başkanı: Grand Kartal Otel’de yangın müdahale ekibi kuruldu mu?

Sanık Zeki Yılmaz: Bilmiyorum.

Mahkeme Başkanı: Otelde yangın tüpü var mı?

Sanık Zeki Yılmaz: Var.

Mahkeme Başkanı: İş güvenliği uzmanı var mıydı?

Sanık Zeki Yılmaz: Hayır, yoktu.

Mahkeme Başkanı: Furkan’ın ifadesine göre “Kimseyi uyandırmayın, yangını içeride söndürelim” demişsin. Doğru mu?

Sanık Zeki Yılmaz: Ben kimseyle konuşmadım.

Mahkeme Başkanı: Resepsiyona yangın eğitimi verildi mi?

Sanık Zeki Yılmaz: Verilmedi.

Mahkeme Başkanı: Resepsiyonda acil durum butonu var mıydı?

Sanık Zeki Yılmaz: Yok efendim.

Mahkeme Başkanı: Yangın alarm sistemi neden çalışmadı?

Sanık Zeki Yılmaz: Sezon başında resepsiyonda kendi kendine çaldı. Hüseyin Özer odalarda kontrol yaptı, sorun olmadığını söyledi.

Mahkeme Başkanı: Acil durum koordinasyonu ve ilk yardım ekibi belgelerinde senin imzan var.

Sanık Zeki Yılmaz: O belgelerdeki imza bana ait değil.

Mahkeme Başkanı: Belgeleri kim düzenledi?

Sanık Zeki Yılmaz: Bilmiyorum.

Mahkeme Başkanı: Polis ifadenizde personele sürekli eğitim verildiğini söylemişsiniz.

Sanık Zeki Yılmaz: Polis ifademi kabul etmiyorum.

Duruşma Savcısı: Bilginiz dışında geliştiğini söylediğiniz bu olayları kim gerçekleştiriyor? Poliste farklı, burada farklı konuşuyorsunuz.

Sanık Zeki Yılmaz: O bölümü ben söylemedim.

Mahkeme Başkanı: Poliste, “Yangın alarm testi yaptık. Odalardan panelin sesi tiz şekilde duyuluyordu” demişsiniz.

Sanık Zeki Yılmaz: Az önce söyledim. Alarm kendi kendine çalmıştı, sorun olmadığı söylendi.

10.30 DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Duruşmaya kısa bir ara verildi.

10.20 DURUŞMA SALONUNDA GERGİNLİK

Sanık Zeki Yılmaz savunmasını yapmak için sanık kürsüsüne çıktı. Sanık Yılmaz'ın 'başsağlığı' dileyerek konuşmaya başlaması gerginliğe neden oldu. Mağdur avukatlar tepki göstererek “Başsağlığı dileme!” dedi.

Sanık Yılmaz'ın avukatı, müvekkilinin konuşmasının kesilmesine itiraz etti. Mağdur avukatları ile sanık avukatı arasında sözlü tartışma çıktı. Yaşanan gerginliğe mağdur aileleri de katıldı. Salondaki aileler ayağa kalkarak, “Biz katillerden başsağlığı istemiyoruz!” diyerek bağırdı.

Mahkeme başkanı, “Başsağlığı dilemeyecekler!” diyerek aileleri sakinleştirmeye çalıştı.

Ailelerden biri fenalaştı, sağlık ekipleri salona çağrıldı.

09.31 SANIK MEHMET SALUN'UN SAVUNMASI ALINDI

Mahkeme başkanı, sanık Mehmet Salun’u kürsüye çağırdı. Mahkeme Başkanı sanığa iddialar hakkında savunma yapıp yapmayacağını sordu.

Savunma yapmak istediğini belirten sanık Salun, "Yapacağım. Otelin 10. katında kalıyordum. Duman gelmesi üzerine uyandım. Odadan çıkma şansım yoktu. Kapının altına havlu koyduk. Yaklaşık bir saat sonra itfaiye gelip bizi kurtardı. Ben Gazelle Otel’de muhasebeciyim, bazen Grand Kartal Otel’de de çalıştım. Orada kimseye emir verme yetkim yoktu. Depo işleriyle ilgilenirim. İmza yetkim yoktur" ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı: Otelin elektrik sorumluları kim?

Sanık Mehmet Salun: Otelden Emir Aras sorumludur. Bayrak ve Tahsin’i ara ara görüyordum. Asıl elektrik sorumlusu Hüseyin Özer’dir.

Mahkeme Başkanı: İl Özel İdaresi denetim yapmış, raporda senin imzan var.

Sanık Mehmet Salun: Otele geldiklerinde yetkili kimse yoktu. Bu yüzden ben imzaladım.

Mahkeme Başkanı: Grand Kartal Otel’de yangın tatbikatı yapıldı mı?

Sanık Mehmet Salun: Son zamanlarda yapılmadı.

Mahkeme Başkanı: Acil müdahale ekibinde senin imzan var.

Sanık Mehmet Salun: Hatırlayamıyorum.

Mahkeme Başkanı: WhatsApp grubuna eksikliklerle ilgili paylaşımlar yapılmış. Emir Aras’ın attığı mesajlar var mıydı?

Sanık Mehmet Salun: Hayır. Benim dahil olduğum gruplarda paylaşılmadı. Eksikliklerden haberim yok. Üzerime atılan suçlamaları reddediyorum.

Mahkeme Başkanı: Kadir Özdemir, “Mehmet Salun üzerinden işleri yürütürdüm” dedi. Ne diyorsun?

Sanık Mehmet Salun: Kadir Özdemir’den talimat aldığım doğrudur.

Mahkeme Başkanı: Ahmet Demir, Grand Kartal Otel’e karışır mı?

Sanık Mehmet Salun: Hiçbir şekilde karışmaz.

Mahkeme Başkanı: Denetimlerde yer aldın mı?

Sanık Mehmet Salun: Hayır.

09.05 SANIKLAR SALONA ALINDI

Tutuklu sanıklar salona alındı, mahkeme heyeti yerini aldı.

09.00 DAVANIN ÜÇÜNCÜ OTURUMU BAŞLADI

Davanın üçüncü oturumu ise bugün sabah saat 09.00 itibarıyla başladı.

Kaynak: Haber Merkezi