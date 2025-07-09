Milli Park’ta Yasak Alana Giren 12 Kişiye 35 Bin Lira Ceza

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Kuşadası, Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığınca Dilek Yarımadası Milli Parkı, Kavaklıburun koyu ve Botanik yürüyüş yolunda orman yangınlarının önlenmesi çalışmaları kapsamında devriye faaliyeti devam ediyor. 12 şahsın ormanlık/kayalık alana (Girilmesi yasak olan bölge) girdikleri tespit edildi. Şahıslara, 5326 Sayılı Kanunun 32 maddesi kapsamında (Emre Aykırı Davranış) kişi başı 2 bin 953 TL olmak üzere toplam 35 bin 436 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA