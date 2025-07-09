Afyonkarahisar'da Yılan Paniği

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Hava sıcaklıklarının 35 dereceyi bulduğu Afyonkarahisar'da, artan sıcaklıklarla birlikte kent merkezindeki mahallelerde yılanların görülmesi vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Özellikle yeşil alanlara ve açık bölgelere yönelen yılanlar, zaman zaman yerleşim yerlerinde de kendini göstermeye başladı. Son olarak Ataköy Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinin ofis bölümünde yaşanan olay kısa süreli paniğe neden oldu. Ofiste çalışan personel, içeri giren bir yılanı fark edince büyük korku yaşadı.

Çalışanlar, yılanın ofis içerisinde kaybolması üzerine durumu hemen Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, arama sonucu yılanı ofis içerisinde buldu. Özel ekipmanlarla yılanı zarar vermeden yakalayan ekipler, daha sonra hayvanı doğaya bıraktı.

Öte yandan, Kanlıca Mahallesi'ndeki TOKİ konutların bahçesinde de görülen yılan paniğe neden oldu. Vatandaşlar durumu belediye bildirerek yardım istedi.

Kaynak: İHA