İstanbul'da Yılan Paniği! Her Yerden Çıkıyorlar: İşte En Riskli 7 İlçe...

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İstanbul’da bahar aylarının sonlarında başlayan sıcaklık artışı, yılanların yerleşim yerlerinde sıkça görülmesine neden oldu. Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Sultangazi, Arnavutköy ve Eyüpsultan gibi kırsal alanlara yakın ilçelerde yılan ihbarları artarken, vatandaşlar arasında tedirginlik büyüyor.

Boş arazilerde, yol kenarlarında, ev bahçelerinde ve hatta iş yerlerinde görülen yılanlar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, koruyucu ekipmanlarla yılanları yakalayarak doğaya salarken, bazı vatandaşlar zehirli olabileceği korkusuyla yılanları sopa, kürek veya fırçayla öldürdü. Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada da yankı buldu.

İŞ YERİNE YILAN GİRDİ

Avcılar Firuzköy Mahallesi’nde bir yılan, iş yerine girerek çalışanları korkuttu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, çevredekileri uzaklaştırarak yılanı yakaladı ve doğaya bıraktı. Benzer şekilde, Arnavutköy Sazlıbosna baraj gölünde görülen bir yılan sopayla gölete atılırken, Sultangazi’de bir mezarlıkta ve Başakşehir Şahintepe Mahallesi’nde çocukların oynadığı sokakta görülen yılanlar, zehirli sanılarak öldürüldü. Büyükçekmece’de ise sokakta görülen bir yılan, bir kedinin dikkatini çekti.

Avcılar Firuzköy Mahallesi’nde yaşayan Doğan Sağlam, yılanların otluk alanlardan yerleşim yerlerine geldiğini belirterek, “Evlerin yakınında yılan görmek çocukları korkutuyor. İtfaiye bazen gelip alıyor ama zehirli mi değil mi bilemiyoruz, bu yüzden öldürenler oluyor” dedi. Süleyman Doğan Yılmaz ise yılanlardan çok korktuğunu ifade ederek, “Bitişikteki boş binanın otluk alanında 30 yavru yılan öldürüldü. Hayvanlar aç, buralara geliyor” diye konuştu.

'YILANLARI ÖLDÜRMEYİN, EKOSİSTEME ZARAR VERİR'

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Bölümü, Avcılar ve Yaban Hayatı Programı Öğretim Görevlisi Dr. Ergün Bacak, yılanların sıcak havalarda aktif hale geldiğini ve şehirleşmenin yaşam alanlarını daralttığını vurguladı. “Mayıs ve Haziran aylarında yılanlarla karşılaşma olasılığı yüksek. Temmuz-Ağustos’ta sıcaklık artınca azalacaklar” diyen Bacak, İstanbul’da sadece bir zehirli yılan türü (burunlu engerek) olduğunu ve bunun nadir görüldüğünü belirtti. Zehirsiz yılanların hızlı hareket ettiğini, zehirli olanların ise yavaş olduğunu ekledi.

Bacak, yılanların ekosisteme katkısına dikkat çekerek, “Yılanlar fare, kurbağa ve kertenkele gibi hayvanları yiyerek biyoçeşitliliği dengeliyor. Yollarda her yıl binlerce yılan eziliyor. Öldürülen yılanlar yüzünden fare popülasyonu artar, bu da hastalıkları ve tarım zararını artırır. Yılan gördüğünüzde itfaiye veya Doğa Koruma Milli Parklar’a haber verin, öldürmeyin” uyarısında bulundu.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE ÇAĞRI

Yılanlarla karşılaşma vakalarının artmasıyla, uzmanlar vatandaşları bilinçlendirmeye çalışıyor. Dr. Bacak, “Tanırsanız korkmazsınız. İstanbul’da görülen yılanların çoğu zehirsiz. Öldürmek yerine yetkililere bildirin,” dedi. İtfaiye ekipleri ve belediyeler, yılan ihbarlarına hızla müdahale ederken, vatandaşlardan yılanları öldürmek yerine profesyonel yardım istemeleri isteniyor. X platformunda da kullanıcılar, “#YılanlarıKoruyalım” etiketiyle farkındalık kampanyaları başlatırken, bazıları şehirleşme nedeniyle doğal yaşamın zarar gördüğünü vurguladı.

Kaynak: DHA