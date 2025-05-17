Bursa'da Şoke Eden Olay: Bahçeden Yılan Çıktı! Kırmızı Listede Yer Alıyor
Bursa’da bir apartmanın bahçesinde, nesli tehlikeye yakın türler arasında yer alan Kafkas burunlu engerek yılanı görüldü. Yılan, itfaiye tarafından yakalanıp ormana götürüldü.
Bursa’nın İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi’nde bugün saat 10.00 sıralarında bir apartmanın bahçesinde bir yılan görüldü Çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yılanı özel aparatlarla dikkatlice fileye alarak kontrollü şekilde ormana bıraktı.
'NESLİ TEHLİKEYE YAKIN' KATEGORİSİNDE
Yapılan incelemede, yakalanan yılanın Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde 'nesli tehlikeye yakın' kategorisinde yer alan Kafkas burunlu engerek olduğu belirlendi.
Kaynak: DHA