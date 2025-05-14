Vicdan da Adalet de Yaralı! Eşeği Döve Döve Öldürdü, Serbest Kaldı: Zulüm Kamerada

Sivas'ta bir eşeğe yönelik kan donduran şiddet olayı, hayvan hakları açısından endişe verici bir tabloyu yeniden gündeme taşıdı. Başına çuval geçirilerek sopayla dövülen eşek, aldığı ağır darbeler sonucunda hayatını kaybetti.

SERBEST KALDI

Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde 8 Mayıs'ta yaşanan hayvan şiddeti, vicdanları sarsmaya devam ediyor. 80 yaşındaki S.C., başına çuval geçirdiği bir eşeği uzun süre sopayla döverek ağır şekilde yaraladı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, yere yığılan hayvana saldırının durmaksızın devam ettiği görülüyor. Olay sonrası eşek hayatını kaybederken, S.C. jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

'TOPLUMSAL TEHLİKE'

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, olayın ardından yaptığı açıklamada derin üzüntüsünü dile getirerek, hayatını kaybeden eşeğe "Kadife" ismini verdiğini söyledi. Çubukçu, "Onu kurtarıp emekli hayvanlar çiftliğimize almak istedik. Ancak Tarım İlçe Müdürlüğü ve köy muhtarıyla yaptığımız görüşmelerde, hayvanın dövülerek öldürüldüğünü öğrendik. Gerçeği kabullenmek zorunda kaldık" dedi.

Çubukçu, hayvanlara yönelik şiddetin sadece bireysel bir sorun değil, toplumsal bir tehlike olduğuna dikkat çekerek, "Kadife'yi koruyamadıysak, sokaktaki bir kadını ya da çocuğu nasıl koruyacağız? Şiddeti önlemenin yolu, en savunmasız canlılara sahip çıkmaktan geçer" dedi.

'EROS ÖLDÜRÜLDÜ, CEZASIZLIK CESARET VERDİ'

Benzer bir olayı hatırlatan Çubukçu, 1 Ocak 2024'te İstanbul Başakşehir'de bir apartman asansöründe öldürülen "Eros" isimli kediye yönelik saldırıyı örnek göstererek, "Eros'un katili gerektiği gibi cezalandırılmadı. Bu cezasızlık, yeni şiddet olaylarına zemin hazırlıyor. Kadife'nin ölümü bu zincirin devamıdır. Artık bu sarmalı kırmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

S.C. hakkında hukuki süreci başlattıklarını belirten Çubukçu, adaletin bu kez tecelli etmesini istediklerini şöyle vurguladı:

"Bu olay sadece bir hayvanın ölümü değil, aynı zamanda toplumun vicdanına indirilmiş bir darbedir. Sessiz kalmak, daha büyük kötülüklere zemin hazırlar. Hayvan deyip geçmemeliyiz. Şimdi harekete geçme zamanı."

Kaynak: DHA