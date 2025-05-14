Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs Eczacılık Günü Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nde bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Büyük bir özveriyle insan sağlığına hizmette bulunan, sağlık sektörümüzün vazgeçilmez unsuru tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü tebrik ediyorum” diye yazdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs Eczacılık Günü Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü için bir sosyal medya paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin mesajında, "Büyük bir özveriyle insan sağlığına hizmette bulunan, sağlık sektörümüzün vazgeçilmez unsuru tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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