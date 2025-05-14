Zirai Don Felaketinin Boyutu 'Çiftçiler Günü'nde Ortaya Çıktı! Hangi Ürünler Risk Altında? Cumhurbaşkanı Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve üyelerinin de yer aldığı heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Tüm çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu anlamlı günün çiftçilerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

HANGİ ÜRÜNLER RİSK ALTINDA?

Nisan ayında bazı şehirlerde sıcaklığın son 30 yılın en düşük seviyelerini görmesi sebebiyle belli bölgelerde zirai don, kar yağışı ve dolu olaylarıyla karşılaşıldığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor. Stratejik ürünlerle ilgili olarak gıda arz güvenliğimiz açısından hamdolsun bir tehlike söz konusu değil" dedi.

'ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNİN ÖNEMİNİ GÖRDÜK'

Tarım Bakanlığı'nın süreci yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: Biz de düzenli olarak Bakanımızdan gerekli bilgileri alıyoruz. Bu süreçte Tarım Sigortası ile Çiftçi Kayıt Sistemi'nin önemini bir kez daha gördük. Prim bedelinin yüzde 70'e kadarı devletimiz tarafından ödenen TARSİM konusunda maalesef halen arzu edilen seviyenin çok uzağındayız. Çiftçilerimizin kayıt ve sigorta yaptırmasının teşvik edilmesi noktasında sizlerin desteğine güveniyorum.

'ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 4. Tarım Orman Şurası'nın açılışını gerçekleştireceklerini, çiftçileri ilgilendiren birçok konuya temas edeceklerini belirterek, "Bugün sadece şunu sizlere ifade etmek isterim; 23 yıl boyunca çiftçilerimizi asla yalnız bırakmadığımızın en yakın şahidi, Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak sizlersiniz. İnşallah bundan sonra da çiftçilerimizin, üreticilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tarım sektörümüzün gelişmesine, güçlenmesine, ilerlemesine verdiğiniz müstesna katkılar için sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki tüm çiftçilerimize minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Rabb'im yol arkadaşlığımızı, dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin" şeklinde konuştu.

Heyettekileri temsilcilerin taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah don, kuraklık, tüm bunlara karşı Bakanlığımızla müşterek çalışmalarımızı yapıp, elimizden gelen her türlü desteği vererek bu badireyi süratle, inşallah en az zayiatla atlatacağız" dedi.

'AMACIMIZ DAHA FAZLA KAZANDIRMAK'

Tarım kesimi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği ve cesaretlendirmesiyle her zaman hep birlikte yekvücut hareket ettiklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şöyle konuştu:

Her zorluğu zamanında istişare ederek çiftçilerimize doğruyu anlatma yolunda birlikte hareket ediyoruz, birlikte projeler de geliştiriyoruz. Buradaki bütün amacımız, Bakanlığın üzerindeki birtakım hususları, mükerrer yapılan konuları aktararak bu taraftaki arkadaşlarımıza daha fazla zaman kazandırmak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü sulama maliyetleri konusunda çalışma yapması için görevlendirdiğini anlatan Yumaklı, fazla sulama maliyetinin tamamının bir seferde alınmamasının önemini vurguladı.

BAZI MEYVELERDE YÜZDE 100 ZARAR

TZOB olarak Çiftçi Kayıt Sistemi yükünü Bakanlıktan almak istediklerini belirten TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise bazı meyve bahçelerinde yüzde 100'e varan zararların olduğunu, Karadeniz'in yüksek bölgelerinde fındık bahçelerinin de olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Kaynak: AA