Akıntıya Kapılıp Gözden Kaybolmuştu... Hakkari'de 18 Yaşındaki Genci Arama Çalışmaları Sürüyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi’nde kaybolan 18 yaşındaki Neçir Kom’u arama çalışmaları beşinci gününde de aralıksız devam ediyor. 10 Mayıs’ta arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak üzere gittiği Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş köyü yakınlarında dereye giren genç, suyun güçlü akıntısına kapılarak gözden kaybolmuştu.

O günden bu yana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, itfaiye ekipleri ile birlikte Van Emniyet Müdürlüğü'nden gelen dalgıçlar ve Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi, hem su altında hem de dere çevresinde kapsamlı bir arama yürütüyor. Arama çalışmalarını kolaylaştırmak adına bölgeye getirilen ekskavatörle, dere yatağındaki taşlar ve kayalar temizleniyor.

Vatandaşlar da ekiplere destek vererek çalışmalara katılırken, genç Neçir Kom’un babası Nevzat Kom, bu zorlu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. “Bu süreçte Yüksekova halkı acımızı paylaştı, bizi yalnız bırakmadılar. Allah herkesten razı olsun. Tek isteğim oğlumun bulunması, acımız büyük. İnşallah oğlum bulunur.” diye konuştu.

Kaynak: AA