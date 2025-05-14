Bolu'da 4 Köyde Onlarca Kişi Hastanelik Oldu

Bolu’da aynı su hattını kullanan dört köyde 80 kişi mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Zehirlenmenin içme suyundan kaynaklandığı ihtimali üzerine inceleme başlatıldı. Yetkililer, su hattından numune alarak laboratuvar analizine gönderdi.

Son Güncelleme:
Bolu'da 4 Köyde Onlarca Kişi Hastanelik Oldu

Bolu'da 4 köyden onlarca kişi hastanelik oldu. Zehirlenmelerin kaynağı olarak düşünülen içme suyu hattından örnek alındı.

Bolu’nun merkez ilçesine bağlı Örencik, Okçular, Ilıcakınık ve Çamyayla köylerinde yaşayan onlarca kişi, son bir hafta içinde mide bulantısı, ishal ve kusma belirtileriyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Bolu'da 4 Köyde Onlarca Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 1

Aynı içme suyu hattını kullanan köylerde toplam 80 kişi benzer şikayetlerle hastanelik olurken, vakaların içme suyundan kaynaklandığı iddiası gündeme geldi.

Bolu'da 4 Köyde Onlarca Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 2

SUDAN NUMUNE ALINDI

Hastaneye kaldırılan kişilerin tamamı kısa sürede tedavi edilip taburcu edilirken, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zehirlenmelere sebep olabileceği düşünülen su kaynağından numune alarak inceleme başlattı. Söz konusu olayla ilgili resmi bir soruşturma devam ediyor.

Bolu'da 4 Köyde Onlarca Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 3

BOLU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 21.00 sularında, Merkez ilçemize bağlı Çamyayla köyünden bulantı ve kusma şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvurular üzerine, Valiliğimiz koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğümüzce derhal inceleme başlatılmıştır.

Yapılan ilk değerlendirmeler neticesinde, aynı su kaynağından beslendiği tespit edilen Çamyayla köyü, Örencik köyü, Okçular köyü ve Ilıcakınık Mahallesi'nden benzer şikayetlerle başvuran vatandaşlarımız da incelemeye dahil edilmiştir.

Şebeke suyu kaynaklarından numuneler alınmış olup, bakiye klor ölçümleri yapılmakta ve laboratuvar analizleri sürdürülmektedir. Sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşlarımız, yapılan tetkik ve tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, bir vatandaşımız gözlem amacıyla hastaneye yatırılmış olup taburcu edilmesi planlanmaktadır. İlk laboratuvar sonuçları normal olarak çıkmıştır. Yeni numunelerin sonuçları takip edilmektedir. Konuya ilişkin tüm halk sağlığı tedbirleri alınmış olup, gerekli saha çalışmaları ve incelemeler titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: DHA

Etiketler
Bolu İçme suyu zehirlenme
Son Güncelleme:
Diyarbakır'daki Kuyumcu Cinayetinde Karar! Suçu Birbirlerine Attılar, Yakayı Mesajlarla Ele Verdiler Suçu Birbirlerine Attılar, Yakayı Mesajlarla Ele Verdiler
Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakma Kararına NATO'dan Açıklama Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakmasına NATO'dan Açıklama
Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı
Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Oyuncu Barış Arduç Soluğu Mahkemede Aldı Ünlü Oyuncu Soluğu Mahkemede Aldı
Herkesin Kullandığı Ünlü Diş Macunu Markasında Zehirli Madde Çıktı: Türkiye'de de Satılıyor Türkiye'de Satılan Ünlü Diş Macunundan Zehir Çıktı
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem: Devlet Desteği Sınırlandı! Fatura Desteğinden Kimler Faydalanabilir? Elektrik Faturalarında Yeni Dönem: Devlet Desteği Sınırlandı
Ünlü Tavuk Zinciri Sahibi Dev Holding Battı! Tüm Şubeleri Ayrı Davalık Oldu Ünlü Tavuk Zinciri Sahibi Dev Holding Battı! Tüm Şubeleri Ayrı Davalık Oldu
Prof. Dr. Bektaş'tan Akdeniz'de 6 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Açıklama Prof. Dr. Bektaş'tan Akdeniz'de 6 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Açıklama