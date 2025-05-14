Bolu'da 4 Köyde Onlarca Kişi Hastanelik Oldu

Bolu'da 4 köyden onlarca kişi hastanelik oldu. Zehirlenmelerin kaynağı olarak düşünülen içme suyu hattından örnek alındı.

Bolu’nun merkez ilçesine bağlı Örencik, Okçular, Ilıcakınık ve Çamyayla köylerinde yaşayan onlarca kişi, son bir hafta içinde mide bulantısı, ishal ve kusma belirtileriyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Aynı içme suyu hattını kullanan köylerde toplam 80 kişi benzer şikayetlerle hastanelik olurken, vakaların içme suyundan kaynaklandığı iddiası gündeme geldi.

SUDAN NUMUNE ALINDI

Hastaneye kaldırılan kişilerin tamamı kısa sürede tedavi edilip taburcu edilirken, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zehirlenmelere sebep olabileceği düşünülen su kaynağından numune alarak inceleme başlattı. Söz konusu olayla ilgili resmi bir soruşturma devam ediyor.

BOLU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 21.00 sularında, Merkez ilçemize bağlı Çamyayla köyünden bulantı ve kusma şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvurular üzerine, Valiliğimiz koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğümüzce derhal inceleme başlatılmıştır.

Yapılan ilk değerlendirmeler neticesinde, aynı su kaynağından beslendiği tespit edilen Çamyayla köyü, Örencik köyü, Okçular köyü ve Ilıcakınık Mahallesi'nden benzer şikayetlerle başvuran vatandaşlarımız da incelemeye dahil edilmiştir.

Şebeke suyu kaynaklarından numuneler alınmış olup, bakiye klor ölçümleri yapılmakta ve laboratuvar analizleri sürdürülmektedir. Sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşlarımız, yapılan tetkik ve tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, bir vatandaşımız gözlem amacıyla hastaneye yatırılmış olup taburcu edilmesi planlanmaktadır. İlk laboratuvar sonuçları normal olarak çıkmıştır. Yeni numunelerin sonuçları takip edilmektedir. Konuya ilişkin tüm halk sağlığı tedbirleri alınmış olup, gerekli saha çalışmaları ve incelemeler titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: DHA