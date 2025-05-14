'Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı’ndan Bir İlk Daha

'Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı’ ilk kez bir tatbikatta kullanıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın düzenlediği 'Deniz Kurdu 2/2025 Tatbikatı'nda kullanılan 'Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinden havalandı.

Deniz Kuvvetleri komutanlığı’nın 6-17 Mayıs tarihleri arasında denizde, havada ve karada gerçekleştirdiği 'Deniz Kurdu 2/2025 Tatbikatı' Akdeniz açıklarında devam ediyor.

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 104 su üstü gemisi, 6 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 52 hava unsuru, 1 su altı taarruz timi, 2 su altı savunma timi ve kıyı birlikleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 4 genel maksat helikopteri, 1 Chinook helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 24 taarruz uçağı, 1 havadan ihbar ve kontrol uçağı, 1 hedef çekme uçağı, 1 nakliye uçağı, 1 Sahil Güvenlik gemisi, 9 Sahil Güvenlik botu, 1 helikopter katılıyor.

Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı da test atışlarının ardından ilk kez bir tatbikatta kullanılmış oldu.

Kaynak: AA-DHA