Diyarbakır'daki Kuyumcu Cinayetinde Karar! Suçu Birbirlerine Attılar, Yakayı Mesajlarla Ele Verdiler

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 2022 yılında kuyumcu Ömer Toptemiş’in (38) öldürülmesiyle ilgili dava, Batman 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı.

28 Eylül 2022’de Kaçkin, Toptemiş’i araç test sürüşü bahanesiyle Batman’a götürdü. Burada tabancayla 3 el ateş ederek Toptemiş’i öldüren Kaçkin, cesedi Batman Çayı kenarına bıraktı. Ardından Toptemiş’in aracıyla Silvan’a dönen Kaçkin, aracı Cami Mahallesi’nde kapıları açık şekilde terk etti. Kaçkin, Eyüp Kara ve Şaip Demirel ile buluşarak temiz kıyafet istedi. Mahallelinin ihbarıyla aracı bulan polis, koltuklarda kan ve ön camda kurşun izi tespit etti.

Kuyumcu çalışanı A.E., Kaçkin’i arayarak Toptemiş’in kayıp olduğunu bildirdi. Olay yerine gelen Kaçkin, suçtan habersiz gibi davranırken, polis ve savcının dikkatiyle ayakkabısında ve kolunda kan izleri bulundu. Kaçkin’in üzerindeki kanın Toptemiş’e ait olduğu belirlendi. Telefon incelemelerinde, Kaçkin’in sosyal medyada Demirel ve Kara ile cinayeti planladığı mesajlar ortaya çıktı. Şüpheliler, “Birden fazla kişi tarafından silahla yağma ve teşebbüs, bir suçu gizlemek veya delillerini yok etmek amacıyla öldürme, tasarlayarak öldürme” suçlarından tutuklandı.

SOSYAL MEDYA YAZIŞMALARI ELE VERDİ

Kaçkin’in telefonunda, Demirel ile yazışmaları bulundu. Kaçkin, “Bana kararını söyle, en ufak şey olursa hepimiz cinayet ve soygundan yargılanırız” yazarken, Demirel, “Eyo’da iş yok, bu işte yokum” yanıtını verdi. Kaçkin ise, “Artık geri dönüş yok, 8 milyon lira var ucunda, alırsın payını, 3-4 ay ortada gözükmezsin” dedi. Demirel, “Doğru diyorsun” cevabıyla planı kabul etti.

ARTVİN’E KAÇMA PLANI

İddianameye göre, sanıklar kuyumcu dükkânını haftalarca gözetledi. Kaçkin, Toptemiş’le yakınlaşmak için araç satın alma ve gram altın alma bahanesiyle dükkâna gidip geldi. Toptemiş’in kasanın anahtarını üzerinde taşıdığını öğrenen Kaçkin, 5 bin TL kaparo verdi. Plan, Toptemiş’i tenha bir bölgeye götürüp anahtarı almak, vermezse öldürüp dükkândaki 8 milyon liralık altın ve parayı çalmaktı. Sanıklar, ardından Kaçkin’in üniversiteyi kazandığı Artvin’e kaçmayı hedefledi.

DURUŞMADA ÇELİŞKİLİ İFADELER

Davanın 11’inci duruşmasında, Toptemiş’in eşi Ayşegül, “Üçü de bu planın içindeydi, adalet yerini bulsun” diyerek şikâyetçi oldu. Eyüp Kara, suçu reddederek, “Olay sırasında evde maç izliyordum, işlemediğim suçtan ceza almak istemiyorum” dedi. Kaçkin, “Öldürme olayından haberim yoktu, Şaip silahı ateşledi” iddiasında bulundu. Demirel ise, “Sadece hırsızlık için anlaştım, öldürme olduğunu bilseydim kabul etmezdim” savunmasını yaptı.

CEZALAR BELLİ OLDU

Mahkeme, Nezif Kaçkin’e “Tasarlayarak bir suçu kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve “Silahla, birden fazla kişiyle yağmaya teşebbüs” suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Şaip Demirel, “Suç delillerini yok etme” suçundan 3 yıl, “Yağmaya teşebbüs” suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapse çarptırıldı. Eyüp Kara’ya ise “Suç delillerini yok etme” suçundan 3 yıl hapis cezası verildi.

Kaynak: DHA