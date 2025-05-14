Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakma Kararına NATO'dan Açıklama

NATO Genel Sekreteri Rutte, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rutte, "Bu çok ama çok önemli bir gelişme. Türkiye, NATO içinde terör saldırılarından en çok etkilenen müttefiklerden biri" dedi.

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Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakma Kararına NATO'dan Açıklama

NATO Genel Sekreteri Rutte, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ukrayna ve Rusya arasında yapılması planlanan barış müzakerelerine ilişkin konuşan Rutte, “Ukrayna meselesini gerçekten daha iyi bir noktaya getirmek için bir fırsat penceresi var ve Türkiye burada büyük bir rol oynuyor” dedi.

Rutte, PKK'nın silah bırakma kararına ilişkin ise "Bu çok ama çok önemli bir gelişme. Türkiye, NATO içinde terör saldırılarından en çok etkilenen müttefiklerden biri" ifadelerini kullandı. Rutte konuya ilişkin sözlerinin devamında, "Benim izlenimim, Türk yetkililerin bu gelişmeyi İttifak'ın bu kısmının daha da güvenli olduğundan emin olmak için kullandıkları yönünde. İttifak, terörizm konusunda elinden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırdır" diye konuştu.

Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakma Kararına NATO'dan Açıklama - Resim : 1

Rutte’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul barış Müzakereleri’ne ilişkin konuşan Ruttte, "Önümüzdeki 24-48 saat içinde ne olacağına karar vermek benim için zor, tüm ana aktörlerle yakın temastayım" ifadelerini kullandı. Rutte, gelecek 10-15 günün Ukrayna meselesini daha iyi bir noktaya getirmek açısından fırsatlar barındırdığını kaydeden Rutte, ABD ve Türkiye’nin müzakerelerdeki rolüne işaret etti.

Rutte, Türkiye’deki savunma sanayisine de övgüler yaparken, "Bunu İttifak genelinde geliştirmemiz gerekiyor, çünkü Rusların hızla yeniden yapılandığını biliyoruz. Artık İttifak'ın bir yılda ürettiği mühimmatı, üç ayda üretiyorlar. İttifak'ın tamamı, ekonomik güç bakımından Rusya'dan 25 kat daha büyüktür” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de övgü dolu sözler kullanan Rutte, "NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim" diye konuştu.

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Kaynak: AA

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