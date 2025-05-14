Kırmızı Bültenle Aranan Katil İzmir'de Yakalandı

İzmir'de polis, uluslararası ve ulusal çapta aranan iki firariyi yakaladı. İki cinayet işleyip kırmızı bültenle aranan Hasan Güç Konak'ta, eş katili Arif Kadir Orta ise Çeşme'de kıskıvrak yakalandı.

Kırmızı Bültenle Aranan Katil İzmir'de Yakalandı

İzmir polisi, Konak ve Çeşme ilçelerinde düzenlediği nokta operasyonlarla iki tehlikeli ismi kıskıvrak yakaladı. Uluslararası düzeyde aranan cinayet zanlısı ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin dikkatli takibi sayesinde adalete teslim edildi.

İstanbul'da 2022 yılında iki ayrı cinayet işleyen ve ardından yurt dışına kaçan Hasan Güç, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Güvenlik güçleri, Güç'ün yasa dışı yollarla Türkiye'ye döndüğünü tespit etti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, zanlının izini Konak'ta buldu. Operasyon için düğmeye basan ekipler, Hasan Güç'ü kaldığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Kırmızı Bültenle Aranan Katil İzmir'de Yakalandı - Resim : 1

Bir diğer operasyon ise Çeşme'de gerçekleşti. 2023 yılında Çanakkale'de eşini öldüren ve yargılandığı davada 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Arif Kadir Orta'nın izini süren polis, firari hükümlünün Çeşme'de gizlendiğini belirledi. Yapılan operasyonla Orta da gözaltına alındı.

Her iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir polisi, gerçekleştirdiği bu operasyonlarla hem yerel hem de uluslararası düzeyde aranan suçlulara karşı mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

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Kaynak: DHA

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