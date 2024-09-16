Interpol Kırmızı Bültenle Arıyordu: Muğla'da Yakalandı

Fransa'da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan 49 yaşındaki Bülent Yılmaz, Muğla'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yılmaz'ın işlemlerin ardından Fransız yetkililere teslim edileceği bildirildi.

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Interpol Kırmızı Bültenle Arıyordu: Muğla'da Yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Fransa’da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan Bülent Yılmaz'ın Bodrum'da tatil yaptığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde villaya düzenlenen operasyonda Yılmaz, yakalandı. Gözaltına alınan Yılmaz'ın işlemlerinin ardından Fransız yetkililere teslim edileceği bildirildi.

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Kaynak: DHA

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