Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı Görevden mi Alacak? 'Liderlik Edecek Bir Adam Değil'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'a yönelik büyük bir saldırıya karşı olması nedeniyle Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almayı düşündüğü iddia edildi.

Haaretz gazetesinde yayımlanan haberde, Netanyahu'nun ofisinin, son günlerde Başbakan'ın İsrail ordusuna Lübnan'a yönelik büyük çaplı saldırı başlatma çağrısında bulunduğu ancak Savunma Bakanı'nın buna karşı çıktığına ilişkin mesajları dolaşıma soktuğu belirtildi.

İsmi paylaşılmayan siyasi kaynaklara dayandırılan haberde, Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik saldırının gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın Gallant'ı görevden almak için zemin hazırladığı ileri sürüldü.

'BİR KARAR VERİLMELİ'

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aylardır Netanyahu'ya Gallant'ı görevden alması yönünde çağrıda bulunduğunu ve bunu hemen yapmanın zamanı geldiğini belirterek, "Kuzeyde bir karar verilmesi gerekiyor ve Gallant buna liderlik edecek doğru adam değil" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise Netanyahu'nun ofisinin söz konusu iddiayı yalanladığı belirtildi.

Kaynak: AA