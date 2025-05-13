NATO Genel Sekreteri Rutte’den Görüşme Sonrası İlk Açıklama

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme sonrası, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görüşmeden memnuniyet duyduğunu belirten Rutte, "Türkiye, sağlam ve yetenekli bir müttefiktir. Ayrıca, barış yolunda ilerleme sağlanması için gerçek bir fırsat penceresinin bulunduğu Ukrayna konusunu da ele aldık" dedi.

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NATO Genel Sekreteri Rutte’den Görüşme Sonrası İlk Açıklama

NATO Genel Sekreteri Rutte, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Rutte, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti: "Önümüzdeki ay yapılacak NATO Zirvesine hazırlık kapsamında bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Türkiye, sağlam ve yetenekli bir müttefiktir. Ayrıca, barış yolunda ilerleme sağlanması için gerçek bir fırsat penceresinin bulunduğu Ukrayna konusunu da ele aldık."

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Kaynak: ANKA

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Recep Tayyip Erdoğan NATO
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