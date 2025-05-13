8 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Korkunç Kazanın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Çanakkale'de 8 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun kontrolden çıkarak karşı şeride devrildiği ve ardından gelen araçların tomruklara çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor.

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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

10 Mayıs’ta meydana gelen kazada, Oktay Batır'ın kullandığı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride devrildi. Kamyonun kasasındaki tomruklar yola savrulmuş, bu sırada karşıdan gelen otomobil ile İstanbul-İzmir seferini yapan, içinde 22 yolcu ve 3 personel bulunan Truva Turizm’e ait plakalı yolcu otobüsü, savrulan tomruklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmıştı.

Kazanın ardından adeta can pazarı yaşanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kazada toplamda 8 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralanmıştı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde kamyonun kontrolden çıkarak karşı şeride devrildiği ve ardından gelen araçların tomruklara çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor.

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Kaynak: İHA

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