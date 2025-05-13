Fuat Uğur'dan Çok Konuşulacak İddia: FETÖ ve Adnan Oktar'ın Ardından Sırada Onlar Var

TV100 yazarı Fuat Uğur bugünkü yazısında, çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Uğur yazısında, "FETÖ terör örgütü devlet tarafından yok edildi, Süleymancılar için de yolun sonu görünüyor" ifadelerini kullandı.

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Fuat Uğur'dan Çok Konuşulacak İddia: FETÖ ve Adnan Oktar'ın Ardından Sırada Onlar Var

TV100 yazarı Fuat Uğur bugünkü yazısında, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen, kurucusunun Süleyman Hilmi Tunahan olduğu dini oluşuma ilişkin çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Yazısında, "FETÖ terör örgütü devlet tarafından yok edildi, Süleymancılar için de yolun sonu görünüyor" ifadelerini kullanan Uğur, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Uğur, Türkiye’nin Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapma hedefine yönelik büyük yürüyüşüne engelsiz ve daha güçlü bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

'YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR'

“Bu yürüyüşte hırsızlıkla, yolsuzlukla sermaye toplayıp ülkenin kaderine el koymaya çalışanlara ve onların yardakçılarına yer yok” diyen Uğur, yazısında şu ifadelere yer verdi: “FETÖ terör örgütünün yok edilmesinin ardından Adnan Oktar grubunun, Kuytul grubunun da üzerine yüründü. Şimdi Süleymancıların sırada olduğunu bütün devlet yetkililerinden işitiyoruz. BND, CIA ve Mossad tarafından yemlenen, güdülenen, aparat olarak kullanılan, dini kuruluş adı altında ülkenin altına dinamit döşeyenler için yolun sonu görünüyor”

Fuat Uğur, “Cezaevindeki Turpçuk’un yapacağı tek şey vardı onu da kullandı. Büyük turp amcaları ona bir fırsat verdiler, 'Yolunu açıyoruz sen de taşlarını döşe' diye. O ise züccaciye dükkânına giren bir fil gibi her şeyi devirip ayaklarının altına aldı” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: TV100

Etiketler
Adnan Oktar Fuat Uğur FETÖ Süleymancılar
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