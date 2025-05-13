'Öldüren Kumpir' Skandalında İstenen Ceza Belli! Otopsi Raporu Korkunç Gerçeği Ele Vermişti

İzmir’de 60 yaşındaki Servet Polat’ın ölümüne neden olan ‘salmonella’ bakterili kumpirin hazırlandığı işletmenin sahibi N.D. hakkında dava açıldı. N.D.’nin 'Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 15 yıla kadar, ‘Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti’ suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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'Öldüren Kumpir' Skandalında İstenen Ceza Belli! Otopsi Raporu Korkunç Gerçeği Ele Vermişti

İzmir’in Buca ilçesinde gittiği restoranda kumpir yedikten sonra rahatsızlanan ve birkaç gün sonra hayatını kaybeden 60 yaşındaki Servet Polat’ın ölümüne ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

'Öldüren Kumpir' Skandalında İstenen Ceza Belli! Otopsi Raporu Korkunç Gerçeği Ele Vermişti - Resim : 1

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi N.D., çıkarıldığı hakimlikçe ‘Taksirle öldürme’ suçundan tutuklanmıştı. N.D.’nin hakkında 'Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 15 yıla kadar, ‘Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti’ suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'Öldüren Kumpir' Skandalında İstenen Ceza Belli! Otopsi Raporu Korkunç Gerçeği Ele Vermişti - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

60 yaşındaki Servet Polat, beraberinde kızı Bahar Zeyrek ve torunu Gökhan Zeyrek ile Buca ilçesi Efeler Mahallesi’ndeki bir işletmede kumpir yedi.

Kusma ve ishal nedeniyle rahatsızlanan aile, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Servet Polat'ın 30 Aralık saat 04.00'te evinde ölü bulunması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İŞ YERİ SAHİBİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi N.D., çıkarıldığı hakimlikçe ‘Taksirle öldürme’ suçundan tutuklandı. N.D.'nin işlettiği iş yerinden kumpir yedikten sonra rahatsızlandığını belirten 4 kişinin de hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldukları öğrenildi.

SALMONELLA BAKTERİSİ ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kurulu'ndan alınan raporda Polat’ın iç organlarında makroskopik ve histopatolojik tetkikler ile ölümün meydana geliş şekli birlikte değerlendirildiğinde ölümün gıda zehirlenmesi sonucu meydana geldiğinin belirlendiği ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün muayene ve analiz raporunda ise alınan kumpir numunesinde Salmonella bakterisi bulunduğu ortaya çıktı.

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Kaynak: DHA

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