Menzilci Nezir Derneği'nden Boş Üniversitenin Önüne Aşevi

RIFAT KIRCI

İstanbul’da dün meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından Menzilci Nezir Derneği harekete geçti. Menzil cemaatindeki kardeş kavgasının hemen ardından kurulan ve Muhammed Saki Elhüseyni ekibinin yönettiği Nezir Derneği, okullar ve üniversiteler tatil olmasına rağmen Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü önüne mobil ikram araçları ve çadırlar kurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar “İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle çok şükür ki üniversitelerimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. İstanbul’daki tüm yükseköğretim kurumlarımız Perşembe ve Cuma günü tatil edilmiştir. Tüm milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” açıklamasında bulunmuştu. Yıldız Teknik Üniversitesi rektörlüğü de bugün ve yarın yapılacak proje teslimlerinin ve quizlerin ertelendiğini duyurmuştu.

Menzilci Nezir Derneği’nin mobil araç kurması, geçen aralık ayında bir grubun yılbaşı için süslenen çam ağacının süslerini söküp önünde namaz kılmasını da akıllara getirdi.

Nezir Derneği kurulduktan kısa süre sonra AFAD’dan deprem arama kurtarma eğitimleri almaya başladı. Nezir Derneği ekonomik imkanlarıyla da dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi