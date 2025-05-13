NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na Katılacak Bakanlar Belli Oldu

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, yarın Antalya’da başlayacak gayriresmi toplantıda bir araya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek zirve, sosyal bir etkinlikle başlayacak. Asıl görüşmeler ise 15 Mayıs’ta düzenlenecek olan Kuzey Atlantik Konseyi’nin gayriresmi oturumunda yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, toplantıya 26 ülke bakan düzeyinde katılım sağlayacak. Beş ülke ise farklı temsil seviyelerinde yer alacak. Bu ülkeler arasında Arnavutluk, Belçika, İspanya, Kanada ve Portekiz bulunuyor.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILACAK

Toplantıya katılması beklenen isimler arasında dikkat çeken bazı isimler şunlar:

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Danielov Georgiev, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin Ibrahimovic, Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timcho Mucunski, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu, Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis

Toplantının, NATO’nun güncel tehdit değerlendirmeleri ve temmuz ayında Washington’da yapılacak zirve öncesi ittifak içindeki dayanışmayı güçlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA