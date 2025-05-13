Fesih Kararı Sonrası Tuncer Bakırhan'dan Açıklamalar

Terör örgütü PKK'nin fesih kararı sonrası vereceği mesajlar merak edilen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, grup toplantısında konuştu.

İşte Bakırhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Yıllardır umutla beklediğimiz durumun bugün kapısı aralandı. Türkiye halklarına hayırlı olsun. Umarım barışla, eşit yurttaşlıkla taçlandırırız. Yapmış olduğumuz buluşmalarda Türkiye toplumunun barışa susadığına şahit olduk.

On yıllarca insanlar umudunu kaybetmedi. Biz Kürtler de geçmiş yıllarda öyle acılı yıllar yaşadık ki umarım biz de günleri gün olarak yaşar, acısız, kavgasız yaşayacağımız günlere birlikte kavuşuruz. Barış mücadelesinde yitirdiğimiz her bir canımızı minnetle anıyoruz. Bu süreçte bizden beklenen demokratik siyaseti dönüştüren bir irada ortaya çıkartmamızdır. Barış süreci hukuki, kalıcı bir hale getirmek biz siyasilere düşendir. Başta Meclis olmak üzere; aydınlar, yazarlar, sanatçılar bu sürecin gerçek sahipleridir.

BAHÇELİ VE ÖZEL'E TEŞEKKÜR

Bu süreçte çok önemli açıklamalar yapıldı. Bu sürece katkı sunacak iki önemli açıklama var. Dün sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı ve sayın Özgür Özel da açıklamasına teşekkür ediyorum. Somut ve güven artırıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır.

BAKIRHAN MECLİS'İ İŞARET ETTİ

İnsani, somut ve güven artıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır. Kurban bayramını çifte bayram haline getirecektir. Bu konuda da yürütme erkinin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesini beklediğimizi belirtmek istiyorum. Barışı ertelemek haramdır.

Öcalan ve PKK Meclisi işaret etti. Biz de diyoruz ki 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü gerçeğe dönüşsün. Meclis, barışın kurucu gücü olsun. Tüm erklerin sorumluluk üstlenme ve görevlerini yerine getirme zamanıdır. Silahlar susacaksa, demokratik siyaset konuşmalı; silahlar susacaksa demokratik siyasetin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Ortak vatan fikriyle cumhuriyeti demokrasiyle buluşturalım.

Gelin ikinci yüzyılda cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıralım. Barış, demokrasi ve hukuk sadece bir kesimin değil, sanki sadece Kürtler haklarına kavuşacağı gibi yapılan tartışmalar yanlıştır. Barış kazanırsa hepimiz kazanacağız. Bu süreç bir al ver süreci değil, bu sürecin pusulası siyasettir. 13 yıldır bizimle birlikte direnen mücadele eden, bileşenlerimize teşekkürlerimi iletiyorum."

Ömrünü barışa ve halkların kardeşliğine adamış, değerli yol arkadaşımız sayın Sırrı Süreyya Önder'i anıyoruz. Bu yolda yitirdiğimiz bütün canları anarak sözlerimi bitirmek istiyorum."

'LOZAN' AÇIKLAMASI SORULDU

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuncer Bakırhan'a terör örgütü PKK'nin karar açıklamasındaki 'Lozan ve 1924 Anayasası' ifadeleri soruldu.

Bakırhan, verdiği yanıtta 'Süreç ilerlerse muhataplarına bu soruyu sorabilirsiniz' dedi.

Öte yandan, "Bayramdan öne olması gerekir dediğiniz siyasi adımlar nelerdir?" sorusuna da yanıt veren Özel, şunları söyledi: “Toplumun beklentilerini hepimiz biliyoruz. Bayramdan öncesi en çok bizim halktan en çok duyduğumuz hasta tutsaklarla ilgili talepler. Yine sayın Öcalan'ın koşullarıdır. Kaygısı olan toplumun bu sürece tamamıyla iyileşmesi için adımlar atılabilir."

Kaynak: Haber Merkezi