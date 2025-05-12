Tuncer Bakırhan Fesih Kararını Değerlendirdi: 'Yeni ve Umut Dolu Dönemin En Önemli Adım Atıldı'

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararının ardından 'terörsüz Türkiye' sürecinde önemli bir eşik atlandı. Kararın ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, tv100’e yaptığı açıklamada, "Bugün, Türkiye için yeni ve umut dolu bir döneme girmenin en önemli adımı atıldı. El ele, omuz omuza Türkiye'yi daha adil, daha özgür, daha güzel yarınlara taşıyacağız" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı tarihi çağrının ardından başlayan süreçte terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu. 5-7 Mayıs tarihlerinde kongrenin toplandığını açıklayan terör örgütü PKK’dan beklenen açıklama bugün geldi. Terör örgütü PKK, fesih kararı ile birlikte silah bıraktığını duyurdu.

Kararın ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, tv100’e özel açıklama yaptı. Türkiye için yeni ve umut dolu bir döneme girmenin en önemli adımının atıldığını ifade eden Bakırhan, şöyle konuştu:

'TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜZEL YARINLARA TAŞIYACAĞIZ'

"Bu yolda barışın filizlenmesine emek veren, elini taşın altına koyan herkese minnetlerimi sunuyorum. Yarım asrı aşkın süredir acıların gölgesinde yol alan bu ülkenin insanları, artık barışın serinliğinde nefeslenmeyi, kardeşliğin sıcaklığında yeniden can bulmayı sonuna kadar hak ediyor.

Bizler, geçmişin acılarını unutmadan; ama geleceğin aydınlığına da sımsıkı tutunarak, el ele, omuz omuza Türkiye’yi daha adil, daha özgür, daha güzel yarınlara taşıyacağız."

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Kaynak: tv100

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