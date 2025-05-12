Bakan Yerlikaya'dan Terör Örgütü PKK'nın Fesih Kararına İlişkin Değerlendirme: 'Şimdi Yeni Bir Dönem Başladı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı tarihi çağrının ardından başlayan süreçte terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu. 5-7 Mayıs tarihlerinde kongrenin toplandığını açıklayan terör örgütü PKK’dan beklenen açıklama bugün geldi. Terör örgütü PKK, fesih kararı ile birlikte silah bıraktığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili paylaşımda bulundu. "Biz bu toprakların insanlarıyız. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle... Aynı bayrağın gölgesinde, aynı ezanın sesinde birleşiyoruz" diyen Bakan Yerlikaya şöyle devam ettş:

'NİCE BADİRELERİ BİRLİKTE ATLATTIK'

"Tarih boyunca nice badireleri birlikte atlattık. Malazgirt'te omuz omuzaydık, Çanakkale'de aynı siperdeydik, Milli Mücadele'de düşman sellerine birlikte göğüs gerdik. Bizim kardeşliğimizin kökü çok derinlerde. Yıllarca birliğimiz, beraberliğimiz hedef alındı. Kim ne yaparsa yapsın, hangi oyunu kurarsa kursun, bu bağı koparamadı, koparamayacak."

'ARTIK SİLAH DEĞİL, SÖZ KONUŞACAK'

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla, "Terörsüz Türkiye"de önemli bir evrenin gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Terör örgütü kendini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmiştir. Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın zaferidir. Bu zaferin sahibi milletimizdir. Teminatı, birliğimizdir. Bu tarihi sürece destek veren, dualarıyla, cesaretleriyle, vakarlarıyla, kardeşliğimizi büyüten herkese teşekkür ediyorum. Şimdi yeni bir dönem başladı. Artık silah değil, söz konuşacak. Korku değil, umut büyüyecek. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz bir gelecek üzerine kuracağız. Çünkü biz biriz çünkü biz Türkiye'yiz."

Yerlikaya, paylaşımında, vatan uğruna can veren aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını, kahraman gazilere şükranlarını sunduğunu ve şehit ailelerini hürmetle yad ettiğini belirtti.

Kaynak: AA