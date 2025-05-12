Bakan Şimşek'ten Ekonomi Vurgulu 'Fesih Kararı' Değerlendirmesi: 'Ülkemizin Kalkınma Süreci Hızlanacak, Büyüme Potansiyeli Artaca

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararı sonrası açıklamada bulundu. Yeni süreçte Türkiye'nin kalkınma sürecinin hızlanacağını ve büyüme potansiyelinin artacağını ifade eden Bakan Şimşek, "Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı" dedi.

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Bakan Şimşek'ten Ekonomi Vurgulu 'Fesih Kararı' Değerlendirmesi: 'Ülkemizin Kalkınma Süreci Hızlanacak, Büyüme Potansiyeli Artaca

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı tarihi çağrının ardından başlayan süreçte terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu. 5-7 Mayıs tarihlerinde kongrenin toplandığını açıklayan terör örgütü PKK’dan beklenen açıklama bugün geldi. Terör örgütü PKK, fesih kararı ile birlikte silah bıraktığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla PKK'nın fesih kararını değerlendirdi. Paylaşımında 'ekonomi' vurgusu yapan Bakan Şimşek, şunları ifade etti:

'ŞİMDİ HUZUR, İSTİKRAR VE REFAH ZAMANI'

"'Terörsüz Türkiye' süreci ile ülkemiz, artık tüm enerjisini, maddi ve manevi kaynaklarını daha verimli ve etkin alanlarda kullanarak kalkınma sürecini hızlandıracak ve büyüme potansiyelini artıracaktır. Türkiye’de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek. Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı."

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Kaynak: Haber Merkezi

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