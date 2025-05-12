ABD'den Terör Örgütü PKK'nın Fesih Kararına İlk Yorum: 'Dönüm Noktası Niteliğinde'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı tarihi çağrının ardından başlayan süreçte terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu. 5-7 Mayıs tarihlerinde kongrenin toplandığını açıklayan terör örgütü PKK’dan beklenen açıklama bugün geldi. Terör örgütü PKK, fesih kararı ile birlikte silah bıraktığını duyurdu.

'BİR DÖNÜM NOKTASI NİTELİĞİNDE'

PKK'nın fesih kararının ardından ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder. PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir" denildi.

'MEDENİ DÜNYADA TERÖRÜN GELECEĞİ YOKTUR'

Açıklamada ayrıca "ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek desteğimizi yinelemiştir. Amerika Birleşik Devletleri, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO Müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Medeni dünyada terörün geleceği yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi