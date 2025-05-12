Cumhurbaşkanı'ndan Fesih Kararının Ardından İlk Açıklama: 'Bugün Kritik Bir Eşiği Aştık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'DÜNYA BİR YOL AYRIMINDA'

Bölgede ve dünyada çok kritik gelişmelerin vuku bulduğu bir dönemden geçildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda güvenlikten dış politikaya, turizmden ekonomiye pek çok konuyu istişare ettiklerini, çevredeki krizlerin ülke ekonomisine, ticaretine, savunmasına ve güvenliğine olan etkilerini ele aldıklarını aktardı. İnsanlığın, son yılların en sancılı günlerini yaşadığını ifade eden Erdoğan, dünyanın bir yol ayrımında olduğunun her geçen gün daha net görüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha açık söylemek gerekirse, insanlık bir bilinmezlik girdabına doğru hızla sürükleniyor. Türkiye, büyük-küçük demeden herkesi etkileyen bu 'kaotik iklimi' en iyi yöneten ülkelerden biridir. Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği sancılı süreç sizleri asla tedirgin etmesin, asla endişelendirmesin. Bilhassa iş çevrelerimiz, yatırımcılarımız kesinlikle kaygıya kapılmasın. Türkiye'nin pusulası sadece aydınlık ve müreffeh ufukları gösteriyor. Küresel atmosfer ne kadar kaotik olursa olsun, Allah'ın yardımıyla, gemiyi güvenli limanlara mutlaka ulaştıracağız" dedi.

'KRİTİK BİR EŞİĞİ AŞTIK'

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda bugün kritik bir eşikten geçildiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Terörsüz Türkiye' hedefimize engelleri aşarak, önyargıları kırarak emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim etme amacıyla büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz 'terörsüz Türkiye' sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık. Terör örgütü kendini feshetme ve silahları teslim etme kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

'KANDAN VE GÖZYAŞINDAN BESLENENLER KAYBEDECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan bu kararı Kuzey Irak, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere örgütün tüm uzantılarını kapsayan bir karar olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Terörün ve şiddetin devreden çıkmasıyla birlikte, başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere her alanda yeni bir dönemin kapılarının açılacağını söyledi. Kandan ve gözyaşından beslenenlerin kaybedeceğini, kazananın ise millet ve memleket olacağına inandığını ifade eden Erdoğan, "Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe yiyecek, kardeşliğimize saplanan kanlı hançer inşallah ebediyen sökülüp atılacaktır" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA KAPSAMLI AÇIKLAMA YAPILACAK'

Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir açıklama yapılacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstihbarat teşkilatımız ve diğer birimlerimiz, herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için için bundan sonraki süreci de çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir. Biz de devlet aklı ve ciddiyetiyle gereken takibi anbean yapacağız. Daha kapsamlı açıklamaları gerek şahsen gerekse yetkili arkadaşlarımız vasıtasıyla önümüzdeki günlerde kamuoyumuzla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Kökenlerimiz, kültürlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşlarıyız. Hep beraber Türkiye'yiz ve biz birlikte güçlüyüz. Kardeşlik şuurumuzu yücelttiğimiz takdirde Allah'ın yardımıyla Türkiye'nin bileğini hiçbir güç bükemeyecek" dedi.

BAHÇELİ'YE VE SİYASİ PARTİLERE TEŞEKKÜR

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm siyasi partilere, medya mensuplarına ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"İktidar ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi 40 yıldır kanayan bu yarasından kurtarma noktasındaki kararlılığımızı tekrar vurguluyorum. Bundan sonra yapılacak çalışmaların şimdiye kadarkinden daha yüksek dikkat, özen, sabır ve sorumluluk gerektirdiğinin gayet farkındayız. Menzile varıncaya kadar umudu büyüten, riskleri azaltan bir anlayışla hareket etmeyi sürdüreceğiz. Örgütün kendini feshi ve silah bırakmasıyla, artık bir daha yıllar boyunca neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır. İnşallah terör yüzünden anne, eş, evlat yüreklerinin yandığı günlere bir daha karşılaşmayacağız. Dolayısıyla bugün açıklanan kararın en büyük kazananlarından biri şehit yakınlarımız, gazilerimiz, güvenlik güçlerimiz, Diyarbakır annelerimiz, onların yavruları. Sürecin bir diğer önemli kazananı, maddi manevi nice sıkıntıya maruz kalan Kürt kardeşlerimiz. 86 milyon hep birlikte aynı ortak değerlere sahip bir şekilde yürüyeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi