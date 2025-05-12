Terör Örgütü PKK Nasıl Silah Bıraktı? Bir Tokalaşma, İki Çağrı ve Tarihi Gün...

Terörsüz Türkiye hedefiyle son aylarda önemli adımlar atılırken, bugün şimdiden tarihi bir gün olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 7 ay süren süreç sonunda bugün terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği kongrede alınan kararları açıkladı. Örgüt, tamamen silah bırakma ve fesih kararı alındığını duyurdu. Türkiye, yıllardır büyük acılara neden olan ve terör sorununun artık tam anlamıyla sona ermesi umuduyla mutluluk duyarken, bu sürecin nasıl başladığı yeniden akıllara geldi.

BAHÇELİ'NİN TARİHİ ÇAĞRISI

Her şey, 1 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de DEM Parti sıralarıyla tokalaşmasıyla başladı. Ardından MHP lideri Bahçeli, 22 Ekim 2024 tarihinde partisinin grup toplantısında terör örgütünün kurucu lideri Abdullah Öcalan'a bir çağrı yaptı. Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DESTEK

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra da DEM Parti heyetinin İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da söz konusu sürece ilişkin 30 Ekim'de konuştu. Erdoğan, Öcalan'a ilişkin çağrısıyla elini değil, tüm vücudunu taşın altına koyduğunu söyleyerek, tarihe istikamet çizildiğini ve Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi açıldığını belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'KAN DURSUN' ÇIKIŞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, Bahçeli'nin çağrısı sonrası ülkede terörün bitmesine tam destek vereceklerini vurgulayarak "Türkiye'de bir daha şehit gelmeyecekse, bir daha kan akmayacaksa, anaların gözyaşı duracaksa, Kürt ve Türk'ün de anasının gözünden akan yaşlar duracaksa, bu ülke bir ve beraber olacaksa, askere, Mehmetçik'e namlular doğrulmayacaksa, bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir. Kim ne söz söylüyorsa, bütün geçmişten yaşadıklarımıza rağmen bu sözlere kıymet veriyoruz" dedi.

ÖCALAN İLE GÖRÜŞME

MHP liderinin çağrısı sonrasında İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için ilk başvuru 26 Kasım 2024'te yapıldı. DEM Parti, terör örgütü lideriyle görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. 27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini duyurdu.

Ertesi gün İmralı'ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü lideri Öcalan ile 4,5 yıl sonra ilk kez bir görüşme yapıp görüşme sonrası DEM Parti'den yapılan açıklamada, sürecin TBMM'de devam etmesi gerektiğini önemi vurgulanarak "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk" ifadelerine yer verildi.

TBMM'DE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Heyet, bu görüşmenin ardından İmralı'da birçok görüşme daha yaparak sonrasında da müzakereler Ankara'da siyasi partilerle devam etti. İlk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM Parti heyeti, sırasıyla MHP, AKP, CHP, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile görüşme yaptı.

DEMİRTAŞ'A ZİYARET

DEM Parti İmralı Heyeti, 2025 yılına girildiğinde de Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ve MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür ederek provokasyonlara gelmeme çağrısı yaptı.

KUZEY IRAK'TAKİ GÖRÜŞMELER

Şubat 2025'te Irak'ın kuzeyine bir ziyaret yapan heyet, Erbil ve Süleymaniye'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

ÖCALAN'DAN FESİH ÇAĞRISI

27 Şubat'ta terör örgütü lideri Öcalan, heyet aracılığıyla bir mektup yayımladı. Öcalan mektubunda PKK'ya kendini feshetme çağrısı yaparak bu sorumluluğu üstlendiğini ifade etti. Ayrıca yıllardır güncel bir fotoğrafı paylaşılmayan Öcalan'ın İmralı'da çekilen son fotoğrafı paylaşıldı. Öcalan'ın çağrısı sonrası fesih kararı beklenmeye başladı.

CUMHURBAŞKANI'NA ZİYARET

DEM Parti heyeti nisan ayında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret ederek MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı bir görüşme gerçekleştirdi. Önder ve Buldan, görüşmenin olumlu geçtiğini açıkladı.

Bunun ardından 9 Mayıs'ta terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde kongresinin toplandığı duyurdu. Kongrede alınan kararlar ise bugün (12 Mayıs 2025) açıklandı. PKK resmen kendisini feshettiğini ve silah bırakacağını kamuoyuyla paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi